الثلاثاء 04 فبراير 2025
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مدير فرع التأمين الصحى بالشرقية يتفقد انتظام العمل بعيادة الحسينية

مدير فرع التامين
مدير فرع التامين الصحى بالشرقية يتفقد عيادة الحسينية

قام الدكتور رضا الديب مدير عام فرع التامين الصحى بمحافظة الشرقية بالمرور، وتفقد عيادة الحسينية يصاحبه فريق عمل من بعض ادارات الفرع.

خطة المرور على عيادات الفرع 

جاء ذلك طبقا لخطة المدير العام بالمرور على وحدات الفرع المختلفة على مستوى المحافظة  والتى تهدف الى الوقوف على تقييم مستوى أداء الخدمة المقدمة بها والتحقق من رضا المنتفعين عن الخدمة الطبية المقدمة.

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الدكتور محمد أبوهاشم نائب مدير الفرع

 رافقه الدكتور  محمد أبو هاشم نائب مدير الفرع والدكتورة  داليا عيد مدير ادارة المكتب الفنى بالفرع والدكتورة ريهام مدبولى مدير ادارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالفرع والدكتورة   شيماء احمد عبد الغفار..  مدير إدارة الجودة بالفرع.

اللجنة المشكلة مع مدير عام الفرع 

بالاضافة الى الدكتور محمد حسنى مدير ادارة السلامة والصحة المهنية بالفرع والدكتورة دعاء غريب مسئول تدريب التمريض بالفرع والدكتورة شيماء ابو هاشم عضو ادارة الحوكمة بالفرع  وفاطمة عبد الستارعضو ادارة الحوكمة بالفرع حيث قام بتفقد جميع غرف العيادة وباقى الاقسام.

المرافقون لرئيس الفرع 

كما قام فريق العمل المرافق لمديرعام الفرع  بالمرور على جميع عيادات وأقسام العيادة كل فيما يخصه وكان فى استقباله والمرافقون  الدكتورة امال سرايا مدير عام منطقة فاقوس والدكتور اسلام عبد العزيزمدير العيادة.

متابعة سير العمل بالمبرة 

كماقام الدكتور محمد ابو هاشم -نائب مدير الفرع بالمرور على عيادة المبرة لمتابعة سير العمل وتواجد العاملين وانتظام تادية الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعى التامين الصحى المترددين على العيادة والتأكد من توافر الأدوية بالصيدليات.

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متابعة جميع أقسام العيادة 

حيث تفقد جميع أقسام العيادة المختلفة وباقى الأقسام وقد أوصى  إدارة العيادة بضرورة الاستمرار فى معاملة المرضى معاملة حسنة، وتيسير إنهاء إجراءات تلقيهم الخدمة الطبية بالعيادة، وكان ذلك  المرور فى حضور الدكتورة علياء مسئول الجودة.

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