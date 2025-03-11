نشاط مكثف لنائب مدير فرع التأمين الصحى بالشرقية

قام الدكتور محمد أبو هاشم نائب مدير عام فرع التأمين الصحى بمحافظة الشرقية بالمرور على مركز علاج أمراض الكبد بالزقازيق لمتابعة سير العمل وتأدية الخدمة للمرضى المترددين على المركز ، وذلك بتوجيهات الدكتور رضا الديب مدير عام الفرع وتنفيذا لتعليمات الدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى

الاطمئنان على توافر الأدوية

ابوهاشم تفقد الاقسام المختلفة بالمركز واطمان على توافر الأدوية اللازمة للمرضى وقد اوصى ادارة المركز بمعاملة المرضى معاملة حسنة وتسهيل إجراءات تقديم الخدمة لهم وحل مشاكلهم، وكان فى استقباله الدكتورة سحر صلاح مدير المركز، ووليد الطاهررئيس الشئون المالية والإدارية بالمركز

المرور على عيادة المبرة

كما قام بالمرور على عيادة المبرة لمتابعة سير العمل وتواجد العاملين وانتظام تأدية الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعى التأمين الصحى المترددين على العيادة والتاكد من توافر الأدوية بالصيدليات متفقدا جميع العيادات المختلفة وباقى الأقسام وصيدليات العيادة والتاكد من توافر الأدوية

المرور على عيادة كفر صقر

وأيضا قام بالمرور الميدانى على عيادة كفر صقر وذلك للاطمئنان على سير العمل بالعيادة، حيث تبين أثناء المرور التزام الطاقم الطبى والعاملين بأماكن عملهم وتقديم الخدمة للمرضى كل فى مكان عمله.

المرور على صيدلية العيادة ومخازن الأدوية

وقام نائب مدير عام الفرع بالمرورعلى صيدلية العيادة ومخازن الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث تم التاكد من توافر الأدوية وعدم وجود نواقص بها، وتم المرور على جميع العيادات وباقى الاقسام وكان فى استقباله محمود شعبان المدير المالى والادارى بالعيادة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.