شوربة العدس بالكركم والزنجبيل، وصفة ذهبية لتقوية جهاز المناعة

طريقة عمل شوربة العدس بالكركم والزنجبيل، واحدة من أكثر الأطباق الصحية التي تجمع بين الطعم الدافئ والقيمة الغذائية العالية، خاصة في فصول البرد أو فترات ضعف المناعة.

طريقة عمل شوربة العدس بالكركم والزنجبيل، ليست مجرد وجبة مشبِعة، بل وصفة علاجية طبيعية تعتمد على مكونات بسيطة متوفرة في كل بيت، وتشتهر بقدرتها على دعم جهاز المناعة، تحسين الهضم، ومنح الجسم طاقة ودفئًا طبيعيًا.

القيمة الغذائية لشوربة العدس

العدس من البقوليات الغنية بالبروتين النباتي، ما يجعله خيارًا مثاليًا لتعويض الجسم بالطاقة وبناء الخلايا.

كما يحتوي على الألياف الغذائية التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتساعد على تحسين امتصاص العناصر الغذائية، إلى جانب الحديد، الزنك، والمغنيسيوم، وهي معادن ضرورية لدعم المناعة ومقاومة الإرهاق.

دور الكركم والزنجبيل في تقوية المناعة

يُعرف الكركم باحتوائه على مادة الكركمين، وهي من أقوى مضادات الالتهاب والأكسدة الطبيعية، التي تساعد الجسم على مقاومة العدوى وتقليل الالتهابات المزمنة.

أما الزنجبيل، فيُعد عنصرًا فعالًا في تنشيط الدورة الدموية، تهدئة الجهاز التنفسي، ومقاومة نزلات البرد والإنفلونزا، إضافة إلى دوره في تحسين الهضم وتقليل الشعور بالغثيان.

وعند دمج الكركم والزنجبيل مع العدس، نحصل على وصفة متكاملة تدعم الجسم من الداخل وتُعزز قدرته على الدفاع عن نفسه بشكل طبيعي.

طريقة عمل شوربة العدس بالكركم والزنجبيل

المكونات:

كوب عدس أصفر مغسول جيدًا

بصلة متوسطة مفرومة

فصّان من الثوم المفروم

ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مبشور (أو نصف ملعقة زنجبيل مطحون)

ملعقة صغيرة كركم

جزرة متوسطة مبشورة أو مقطعة مكعبات صغيرة

حبة بطاطس صغيرة (اختياري)

ملعقة كبيرة زيت زيتون

4 أكواب ماء أو مرق خضار

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة كمون (اختياري لتحسين الهضم)

عصير ليمونة للتقديم

شوربة العدس الاصفر

طريقة عمل شوربة العدس بالكركم والزنجبيل:

في قدر على نار متوسطة، يُسخن زيت الزيتون، ثم تُضاف البصلة المفرومة وتُقلب حتى تذبل وتصبح شفافة.

يُضاف الثوم المفروم والزنجبيل، ويُقلب الخليط سريعًا حتى تفوح الرائحة دون أن يحترق.

يُضاف الكركم والكمون مع التقليب، ثم تُضاف الجزر والبطاطس إن وُجدت.

يُضاف العدس المغسول جيدًا، ويُقلب مع المكونات لمدة دقيقة.

يُسكب الماء أو مرق الخضار، وتُترك الشوربة حتى تغلي، ثم تُخفض النار وتُغطى لمدة 25–30 دقيقة حتى ينضج العدس تمامًا.

بعد النضج، يمكن ترك الشوربة كما هي أو ضربها بالخلاط للحصول على قوام ناعم وكريمي.

تُتبل بالملح والفلفل الأسود حسب الذوق، وتُقدم ساخنة مع عصير الليمون.

فوائد تناول شوربة العدس بالكركم والزنجبيل بانتظام

تقوية جهاز المناعة ومقاومة العدوى

تدفئة الجسم وتحسين الدورة الدموية

تقليل الالتهابات وآلام المفاصل

دعم صحة الجهاز الهضمي

مناسبة للدايت وللصيام النباتي

وجبة خفيفة ومشبِعة في الوقت نفسه

نصائح لزيادة الفائدة

يُفضل إضافة رشة فلفل أسود مع الكركم لتعزيز امتصاص الكركمين.

يمكن تقديم الشوربة مع خبز حبوب كاملة لوجبة متكاملة.

مناسبة للكبار والأطفال، خاصة في موسم نزلات البرد.

شوربة العدس بالكركم والزنجبيل ليست فقط طبقًا شتويًا تقليديًا، بل وصفة طبيعية داعمة للصحة، تجمع بين التغذية والوقاية في آن واحد، وتؤكد أن أبسط الأطعمة قد تكون الأقوى تأثيرًا على صحتنا.

