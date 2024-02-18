أخبار مصر اليوم.. توفير 100 مليون دولار لزيت الطعام والألبان، افتتاح 3 معارض أهلا رمضان بالجيزة، الإعلان عن وظائف جديدة بالجهاز الإداري

نشرة أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر مجموعة من الأخبار الهامة خلال الساعات الأخيرة نستعرض أبرزها معكم في النشرة التالية:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الأحد؛ لمتابعة جهود توفير السلع الأساسية، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، الإشارة إلى جهود أجهزة الدولة المختلفة لإتاحة المنتجات والسلع الأساسية، بما يلبي احتياجات المواطنين ومتطلباتهم، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم يأتي في هذا الإطار للعمل على توفير المكون الدولارى، المطلوب لإتاحة الاحتياجات من السلع الأساسية والغذائية، وخاصة زيت الطعام، ولبن البودرة، وغير ذلك من السلع.

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يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ٣ معارض "أهلا رمضان" وهي معرض البدرشين شارع عمرو بن العاص، ومعرض إمبابة بشارع المطار الرئيسي ومعرض العمرانية بأرض الشركة الشرقية للدخان بجوار محور كمال عامر، والمقام على مساحة 2000 متر، وذلك لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وتخفيضات جيدة وذلك بالتعاون مع غرفة الجيزة التجارية ومديرية التموين.

أكد الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية، أن موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية كان حاسمًا وحازمًا في إنكاره للعدوان والتهجير منذ بداية العدوان على غزة.

شدَّد على أن الحوار بات ضرورةً في وقت تتزايد فيه الحروب والصراعات ونجد كيانًا مثل إسرائيل يضرب بمبادئ الإنسانية والحوار عُرض الحائط. مشيرًا إلى أن ما نراه من مذابح يومية أمر ترفضه كافة الشرائع والأديان والفطرة الإنسانية السليمة.

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط استقبال 15 سفينة بحرية بينما غادر 15 سفينة من أرصفة الميناء، وإجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة، منها السفينة YASA PEMBE والتي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 190 م وعرضها 30 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 52500 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر يناير 2024 وانتهى الجهاز من دراسة تحويل عدد من الدرجات الوظيفية الشخصية الي دائمة في 9 وحدات بالجهاز الإداري للدولة.

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية لعدد من الموظفين في 16 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ضمن الخطة التدريبية للجهاز للعام المالي 2023/ 2024 كما انتهى الجهاز من الإفادة بالرأي القانوني لـ13 وحدة بالجهاز الإداري.