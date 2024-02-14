أخبار الاقتصاد اليوم، زيادة جديدة في أسعار سجائر.. إقامة 3 معارض أهلا رمضان بالجيزة.. وتراجع الذهب فى ختام التعاملات

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو"، نرصد أبرزها:

الغرف التجارية المصرية والتركية تبحثان زيادة التبادل

التقى مساء اليوم أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والإفريقية، ورفعت ايسار أوغلو رئيس اتحاد الغرف التركية ورئيس غرفة بورصة، على هامش زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لمصر.

وتم خلال اللقاء دراسة وضع خطة للعمل المشترك بين الجانبين لتنمية التبادل التجارى والاستثمارى والتعاون فى المقاولات والبنية التحتية فى إفريقيا وإعادة الأعمار، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بالبلدين من خلال العمل المشترك بين قطاعات الأعمال بين البلدين

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للوصول بالتبادل التجاري بين البلدين إلي 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة وتعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح مجالات جديدة للتعاون

وجاء اللقاء استكمالا للحوار الدائم بين الجانبين خلال السنوات الماضية من أجل الحفاظ على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتركيا، والتعاون المشترك فيما بينهما من أجل التواجد بالأسواق الإفريقية من خلال الغرفة التركية الإفريقية المشتركة بين اتحاد الغرف التركية واتحاد الغرف الإفريقية الذي تتولي مصر رئاسته ويتواجد مقره بالقاهرة، شهد اللقاء الدكتور علاء عز أمين عام اتحادي الغرف التجارية المصرية والإفريقية.

وصرح أحمد الوكيل عقب اللقاء أن عودة العلاقات المصرية التركية لمسارها الطبيعي تمثل خطوة نحو تعزيز التعاون ودعم مسار جذب الاستثمارات وفتح أسواق مشتركة بين أنقرة والقاهرة والأسواق الإفريقية بما يدعم النشاط الاقتصادي للبلدين.

وقال إن مصر تعد الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا وأن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا وفق البيانات الرسمية وصل إلى 6.6 مليار دولار خلال عام 2023 وقد سجل حجم الصادرات المصرية إلى تركيا 3.8 مليار دولار خلال عام 2023 بينما بلغ حجم الواردات المصرية إلى تركيا 2.8 مليار دولار خلال عام 2023. وسجلت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 167.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023.

ارتفاع أسعار السجائر اليوم

أعلنت شركة المنصور الدولية للتوزيع عن أسعار منتجاتها من السجائر للمستهلك.

وجاءت أسعار السجائر كالتالى:

أسعار سجائر دافيدوف ب 84 جنيها.

أسعار سجائر تايم ب 44 جنيها.

أسعار سجائر مانشستر ب 39 جنيها.

أعلنت الشركة اليابانية المنتجة لسجائر وينستون وكامل عن الأسعار الجديدة المقرر تطبيقها ابتداء من اليوم الأربعاء في الأسواق المحلية.

وشهدت أسعار السجائر الجديدة زيادة تصل إلى 5 جنيهات فى العبوة الواحدة وذلك بنسبة تصل إلى 15% تقريبا فى العبوات.

وارتفع سعر سجائر وينستون أحمر وأزرق وسيلفر، إلى نحو 50 جنيهًا للمستهلك، كما رفعت الشركة أسعار سجائر وينستون توت، لتصل إلى المستهلك بسعر 52 جنيها في المحلات، في حين وصلت أسعار سجائر كامل أصفر إلى 57 جنيها، و60 جنيها لعبوة كامل اكتيفيت في المحلات التجارية.

عضو غرفة القاهرة التجارية يكشف مكاسب قمة السيسي وأردوغان

قال إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، ورئيس الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية باتحاد الغرف التجارية أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر اليوم مهمة، وتأتي في التوقيت المناسب وتفتح آفاقا كبيرة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأوضح سعيد في تصريحات صحفية اليوم أن الزيارة تفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات المصرية التركية، وتمثل انطلاقة قوية للتعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري والمتوقع أن يصل الي ١٥ مليار دولار خلال الفترة المقبلة مشيرا إلي أن هناك تعاون بين رجال الأعمال المصريين والأتراك خلال العشر سنوات الماضية.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إلي أن إنشاء مدينة صناعية تركية في مصر قرار جيد، ويدعو إلى مزيد من الاستثمارات التركية في مصر موضحا أن حجم الاستثمارات الحالية تصل نحو ٢.٥ مليار دولار بعدد ٩٧٠ شركة في مجالات مثل الصناعات الطبية، ومستحضرات التجميل، والصناعات الكيماوية، وصناعة الأثاث، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية.

وأضاف سعيد، ان مصر وتركيا تتطلعان إلى تكوين تحالف اقتصادي يخدم مصالح الشعبين والدولتين وتؤسس لعهد جديد من التعاون المشترك لخلق فرص عمل وزيادة التبادل التجاري مشيرا إلي أن السوق التركية تستحوذ علي جزء مهم من الصادرات المصرية.

وأوضح، أن مكاسب الزيارة كبيرة وسيؤدي إلي زيادة في أعداد السياح الأتراك لمصر وعودة التعاون في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والتجارية ويؤكد علي تحقيق مصالح مشتركة حيث أن الدولتين لهما ثقل سياسي كبير في القضايا الإقليمية وعلى رأسها الحرب علي غزة.

وذكر عضو الغرف التجارية بالقاهرة أن دعوة الرئيس السيسي لزيارة تركيا في أبريل المقبل ستسهم أيضا في رفع مستوى العلاقات بين البلدين للدرجة الأولى وتعزز من جذب الاستثمارات التركية في مصر والتي يتوقع أن تصل إلي ١٠ مليارات دولار في ظل تتطلع تركيا لتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين.

الاستثمارات التركية في مصر

قال عادل اللمعي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري التركي، إن الملف الاقتصادي من أهم الملفات المطروحة على أجندة زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف اللمعي، كما أن هذا اللقاء التاريخي بين الزعيمين المصري والتركي، لا شك أنه يدعم العلاقات الاقتصادية وحافز كبير للقطاع الخاص ورجال الأعمال البلدين في زيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجاري.

ولفت إلى عمق وقدم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى مجلس الأعمال المصري التركي هو الأقدم ويرجع تاريخ انشائه تحت مظلة جمعية رجال الأعمال المصريين لعام 93 وهو ما يدل على أن الملف الاقتصادي بين الدولتين لم يتأثر بتأثر العلاقات السياسية.

وأكد أن 2024 سيكون عام الاستثمارات التركية في مصر خاصة مع جهود الحكومة المصرية في حلحلة بعض السياسات النقدية التي تشكل عقبة أمام المستثمرين الأتراك فيما يتعلق بالسيطرة علي أزمة الدولار والسوق الموازية للعملة وتوزيعات الأرباح.

وقال اللمعي، نتوقع في مجلس الأعمال المشترك بعد هذه الزيارة تطور كبير في العلاقات الاقتصادية وفي حجم الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية.

وكشف أن الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك سيقوم بتنظيم زيارة هامة لرجال الأعمال إلي تركيا خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لطرح الفرص الاستثمارية والمشروعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية بهدف جذب المستثمر التركي.

وأكد أن مجلس الأعمال التركي على تواصل مع الصندوق السيادي المصري وبالفعل لديه فرص متاحة للمستثمرين، مشيرًا أن كل المشروعات ستطرح علي الجانب التركي في ظل وجود أهتمام كبير من جانب رجال الأعمال الأتراك، مشيرًا إلى اهتمام العديد من المصانع التركية بتوفير أراضي لضخ استثمارات جديدة في قطاع الأدوات والاجهزة المنزلية.

ولفت أن الصناديق السيادية يمكن أن تلعب دورًا كبير في زيادة الاستثمارات من خلال الاستحواذ علي شركات قائمة في مصر خاصة في ظل الاهتمام الدولي والتركي ببرنامج الطروحات المصرية.

وأوضح أن الاجتماعات على المستوى الاقتصادي سواء من جانب مجلس الأعمال أو الحكومة لم تنقطع وظلت قائمة في الفترة الماضية من خلال الفيديو كونفرانس، لافتا أن المجلس لمس من هذه الاجتماعات أهتماما تركيا كبيرا لزيادة الاستثمارات والتوسع داخل مصر من خلال طلباتهم بتوفير أراضي صناعية.



وقال الجانب المصري بمجلس الأعمال يستهدف في المرحلة الحالية جذب استثمارات تركية أكثر من خلال استغلال الموقع الجغرافي لمصر ومميزات الاستثمار، كذلك تسويق قصص النجاح التي حققت الشركات التركية في مصر على مستوي التصدير فضلا عن حجم السوق المحلية الذي يستوعب حجم إنتاج ضخم.

وأكد اللمعي، أن التعامل بالعملات المحلية نقطة هامة في محور تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية التركية وبالتالي الأهم زيادة الانتاج والاستثمار والتحرك للتباحث مع الشركاء فيما يمكن أن نستورده ونصدره من خلال التبادل السلعي.

وأكد أن هناك مباحثات مصرية تركية علي أعلى مستوي حول التبادل التجاري بالعملات المحلية، مشيرًا لأهمية زيادة الميزان التجاري إلي 8 و9 مليارات دولار حيث أن التبادل بالليرة التركية والجنيه المصري يخفض من أزمة العملة.

وأشار إلى أن رجال الأعمال الاتراك، مستفدين من حجم الاتفاقيات التجارة الحرة لمصر في النفاذ إلي أوروبا وامريكا، وافريقيا مثل اتفاقية الكويز والكوميسا والبريكس وغيرها، ونأمل في مجلس الأعمال أن نشهد استثمارات جديدة وتوسعات للمستثمرين الأتراك في المرحلة المقبلة.

ولفت أن منتجات الكيماويات واللدائن والغاز من أبرز السلع التي يمكن لمصر تصديرها لتركيا، فيما يمكن لمصر استيراد خامات عديدة، كما أن المنتج المصري في كثير من الصناعات له سوق وتواجد قوي في تركيا وله القدرة على النفاذ لاسواق دول العالم.

أسعار الذهب فى التعاملات المسائية تتراجع

نشر أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء داخل الأسواق المحلية ووفقا لآخر تحديث لها، حيث تراجعت أسعار الذهب بقيمة 25 جنيها فى جرام عيار 21 مقارنة بتعاملات الصباح.

حيث سجل سعر الذهب عيار 24 على نحو 4142 جنيهًا، وصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3625 جنيها.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 3107 جنيهات، سجل الجنيه الذهب نحو 29000 جنيه.

فاتورة التليفون الأرضى

تنتهى اليوم المهلة التى حددتها الشركة المصرية للاتصالات لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة عن شهر يناير على أن تبدأ الشركة فى تحصيل غرامة على المتخلفين عن السداد ابتداء من الغد.

قامت الشركة المصرية للاتصالات بإصدار فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 يناير 2023 وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر دون غرامة حتى نهاية اليوم 14 فبراير.

وفيما يتعلق بنظام السداد الشهري، يختار المتعاقد أن يدفع فاتورة التليفون الأرضي بنظام شهري، بشرط أن يقوم بتفعيل خدمة المكالمات الدولي ونظام باقات.

ونظام السداد الربع السنوي السائد بين المواطنين؛ فتصدر الشركة الفاتورة كل 3 أشهر.

وتفرض الشركة غرامة تأخير السداد عن دفع الفاتورة، تكون بحد أدنى 10 جنيهات، أو بنسبة تبلغ 1.5% من قيمة الاشتراك عن كل شهر بحد أقصى 11 شهرًا من شهر بداية الرسوم الإدارية، ولا تتم إضافة رسوم بعدها، بعد ذلك بحد أدنى 10 جنيهات.

ويمكن لمستخدمي خدمات الخط المنزلي من المصرية للاتصالات دفع فاتورة التليفون الأرضي من المنزل برقم الهاتف.

ويقدم الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات خدمة السداد الإلكتروني لـ فاتورة التليفون لعملاء الخط الأرضي والإنترنت عبر بوابته الإلكترونية.

افتتاح 3 معارض أهلا رمضان فى محافظة الجيزة

عقدت الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء شعبة البقالة التموينية والمواد الغذائية للوقوف على المشكلات التي تواجههم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة فضلًا عن بحث أفضل سبل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك الذي سيشهد تكثيف الغرفة إقامة معارض "أهلًا رمضان" لتوفير أكبر كميات ممكنة من السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات تصل إلى 30%.

شهد الاجتماع الذي ترأسه وائل ناصر نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، طرح جميع المعوقات التي تواجه تجار البقالة التموينية والمواد الغذائية التي جاء أبرزها تعامل عدد من

من الأجهزة المحلية مع التجار والتي تحتاج المزيد من الانضباط بحسب وصف عدد كبير من التجار.

شارك في الاجتماع سرور الصباحي ومحمد هداية الحداد وعمرو مخيمر أعضاء مجلس إدارة الغرفة، فضلًا عن عمرو طعيمة نائب رئيس شعبة البقالة وأعضاء مجلس إدارة الشعبة وعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية للشعبة.

وأكد وائل ناصر، نائب رئيس الغرفة، أنه سيتم التواصل مع جميع الجهات المعنية لتصويب بعض ممارسات وتعاملات موظفي الجهات الرقابية مع التجار وتحديدًا في مجالات المواد الغذائية الذين يمثلون الدعائم الرئيسية لمؤسسات الدولة المصرية في مواجهة الأزمات الاقتصادية.

أعلن نائب رئيس غرفة الجيزة التجارية، مخطط الغرفة لاستقبال شهر رمضان المبارك، التي تتمثل في افتتاح 3 معارض أهلًا رمضان مع تدشين غرفة عمليات تتولى رصد ومتابعة حالة السوق طوال فترة المعارض للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية وبنسب الخصم التي تم الإتفاق عليها مع التجار والموردين العارضين.