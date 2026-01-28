السيرة الذاتية للقائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الجديد

18 حجم الخط

تولي الدكتور هشام الليثي رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، منصب القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لمدة ستة أشهر، وذلك خلفًا للدكتور محمد إسماعيل خالد.

السيرة الذاتية للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الجديد

وشغل الدكتور هشام الليثي منصب رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار منذ عام 2023، وقد تدرج في العديد من المناصب القيادية بالمجلس، حيث شغل منصب مدير عام الإدارة العامة للنشر العلمي خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2015، ثم تم تعيينه مديرًا عامًا للإدارة العامة لمركز تسجيل الآثار المصرية عام 2015، ثم رئيسًا للإدارة المركزية لمنطقة الآثار المصرية واليونانية والرومانية بالقاهرة والجيزة في عام 2018. كما تم تكليفه بالإشراف على مركز تسجيل الآثار المصرية، وكذلك الإشراف على مخازن الآثار المتحفية والفرعية ومخازن البعثات ورئاسة عدد من البعثات الأثرية في صعيد مصر.

كما شارك في العديد من المؤتمرات العلمية في مصر والخارج، حيث قدم العديد من الأبحاث والمحاضرات العلمية، إلى جانب مشاركته في الإعداد والتنسيق لعدد من هذه المؤتمرات. كما نشر حوالي 40 مقالة علمية دولية وأكثر في خمسة كتب علمية، كما تم اختياره كأول عالم آثار مصري باحث فخري بمعهد جريفيث التابع لجامعة أكسفورد.

وحصل الدكتور هشام الليثي على درجة الماجستير في الآثار المصرية خلال عام 2001، كما حصل على درجة الدكتوراه في عام 2012.

