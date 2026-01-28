الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

لتحديث الهياكل التنظيمية، السياحة تعقد اجتماعا مع المركزي للتنظيم والإدارة

وزارة السياحة
وزارة السياحة
18 حجم الخط
ads

انعقدت أولى اجتماعات اللجان المشتركة بين وزارة السياحة والآثار والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المعنية بتطوير وتحديث الهياكل التنظيمية بديوان عام الوزارة والهيئات التابعة لها وإنهاء مشروعات لوائح الموارد البشرية للعاملين بالهيئات التابعة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

لتحديث الهياكل التنظيمية..السياحة تعقد اجتماع مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

يأتي تشكيل هذه اللجان في إطار ما تم التوافق عليه خلال الاجتماع الذي عقده وزير السياحة والآثار مع المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الأسبوع قبل الماضي، لمناقشة ملف تحديث وتطوير الهياكل التنظيمية بالوزارة، واستكمال المرحلة الثانية من الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للآثار، من خلال استحداث الإدارات الإشرافية اللازمة، وفقًا لاحتياجات العمل ومتطلباته، وبما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز منظومة الحوكمة الإدارية.

وحرص شريف فتحي وزير السياحة والآثار على المشاركة في مستهل الاجتماع، حيث رحّب بأعضاء اللجنة، واطّلع على خطة عملها والبرنامج الزمني، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم، ومؤكدًا على أهمية الدور المنوط باللجان في دعم جهود التطوير المؤسسي، وتحقيق العدالة الوظيفية بين العاملين، وضمان الشفافية في جميع الإجراءات الإدارية، ولا سيما ما يتعلق بالأوضاع الوظيفية للعاملين.

وشدد الوزير على ضرورة الانتهاء من أعمال اللجان في أسرع وقت ممكن، ووفقًا للجداول الزمنية المحددة التي تم الاتفاق عليها مسبقًا، وبما يحقق الأهداف المرجوة من عملية التطوير والتحديث، ويسهم في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة منظومة العمل بالوزارة والجهات التابعة لها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة السياحة والآثار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة العاصمة الجديدة السياحة والآثار المركزي للتنظيم والادارة شريف فتحي وزير السياحة وزير السياحة والآثار

مواد متعلقة

قرارات اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار برئاسة شريف فتحي

"النصر للسيارات" تستقبل وفدا من قطاع السياحة لاستعراض أحدث منتجاتها من الحافلات

وزارة السياحة والآثار تشارك في الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

زاهي حواس: يجب عودة الآثار المصرية المسروقة مثل حجر رشيد ورأس نفرتيتي (صور)
ads

الأكثر قراءة

بالأسماء، قرار جمهوري جديد بتعيين 357 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

لأول مرة في التاريخ، ارتفاع جنوني في سعر جرام الذهب اليوم في مصر

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

زغلول صيام يكتب: هو الزمالك بقى عزبة "شكري" واحنا منعرفش؟!

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس

أكثر من 30 ألف طالب لم يتجاوزوا الترم الأول، قراءة رقمية في نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

خدمات

المزيد

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أنواع الصدقة وفضائلها في الإسلام

الإفتاء توضح حكم الشريعة الإسلامية في التعصب والتطرف الديني

بالدليل من السنة النبوية، فضل ليلة النصف من شعبان (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية