الحماية المدنية تُجري عمليات تبريد لحريق 4 منازل بمنطقة الزرايب

حريق الزرايب، تجرى الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة عمليات التبريد لـ 4 منازل بمنطقة الزرايب بحي منشأة ناصر، الذى اندلعت النيران بداخلها لمنع تجدد النيران مرة أخرى.

ويعمل فريق من رجال المباحث بالقاهرة على سماع أقوال الشهود وجمع المعلومات لبيان أسباب وظروف وملابسات نشوب حريق التهم 4 منازل بمنطقة الزرايب بحي منشأة ناصر.

واندلع حريق هائل داخل أحد المنازل بمنطقة الزرايب بحي منشأة ناصر، وامتدت ألسنة اللهب إلى 3 منازل مجاورة، بالقرب من نزلة المقطم اتجاه السيدة عائشة، صباح اليوم الخميس، ما دفع قوات الحماية المدنية إلى التحرك السريع للسيطرة على النيران ومنع امتدادها لمنازل أخرى.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ومسؤولو الحي، والأجهزة التنفيذية والأمنية إلى موقع الحادث.

وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء وعدد من سيارات الإسعاف، مع فصل التيار الكهربائي والمرافق عن المنطقة كإجراء احترازي، وفرض كردون أمني بمحيط العقارات المتضررة، وبدأت قوات الحماية المدنية في أعمال الإطفاء والتبريد.

ونجحت قوات الحماية المدنية في محاصرة الحريق والسيطرة عليه بالكامل، دون وقوع أي إصابات أو وفيات حتى الآن، فيما أسفر الحريق عن تلفيات مادية بـ 4 منازل.

وبدأت الجهات المختصة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى سماع أقوال شهود العيان من الأهالي المتواجدين بمحيط الواقعة.

كما تم التحفظ على موقع الحريق لحين انتداب المعمل الجنائي لمعاينته وبيان أسبابه، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

