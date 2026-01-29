وزير التعليم العالي يشهد احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية

18 حجم الخط

شهد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحفل السنوي لإحدى مؤسسات تنمية المجتمع لتكريم المائة الأوائل في الشهادة الثانوية العامة والأزهرية العام الماضي.

قدم الوزير تهنئته للطلاب المكرمين متمنيًا لهم دوام التفوق، معربًا عن تقديره لدور أولياء الأمور ودعمهم المتواصل، موجهًا الشكر للمؤسسة على مبادرتها الرائدة في تطوير العملية التعليمية، وربط مخرجاتها بسوق العمل، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ورؤية مصر 2030، مؤكدًا أن هذا الاحتفال يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين التعليم العالي والمجتمع المدني، وتجسيدًا للمسئولية المجتمعية التي تعزز تكافؤ الفرص، وتدعم نهضة الجامعات.

وقال عاشور: انطلاقًا من هذا النهج، شهدنا نماذج مشرفة للشراكة المجتمعية، أبرزها التعاون بين وزارة التعليم العالي والبنك المركزي المصري لدعم الطلاب المتفوقين وتسهيل التحاقهم بالجامعات والبرامج المختلفة، وفي هذا الإطار، أطلقت منحة «علماء المستقبل» لدعم أكثر من 35 ألف منحة كلية وجزئية، مع تقدير خاص للجامعة البريطانية لتقديمها 60 منحة كلية و2,144 منحة جزئية، بما يعكس التزام الدولة بتكافؤ الفرص ورعاية التفوق وبناء كوادر المستقبل.

كما وجه الوزير كلمة للطلاب المكرمين قائلا لهم “أنتم اليوم في مرحلة مفصلية من تاريخ الوطن، حيث تبني الدولة «الجمهورية الجديدة» على العلم والمعرفة والابتكار، مع التركيز على تطوير التعليم العالي، وإنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، وتعزيز التحول الرقمي، وربط التعليم بالبحث العلمي والصناعة، لتكونوا مؤهلين للمنافسة محليًا ودوليًا، وأن مساركم الجامعي بداية لمسؤولية أكبر، تتطلب التعلم المستمر، وروح المبادرة، والعمل الجاد، والالتزام بالقيم المهنية والأخلاقية؛ لتكونوا إضافة حقيقية لمجتمعكم ووطنكم”.

واختتم د.أيمن عاشور كلمته بتهنئة أولياء الأمور على دعمهم المتواصل، ومثمنًا جهود أعضاء هيئة التدريس والقيادات الأكاديمية في إعداد أجيال قادرة على حمل راية المستقبل، مؤكدًا التزام الوزارة بدعم المؤسسات التعليمية الجادة، وتشجيع الشراكات المجتمعية، بما يسهم في التنمية وبناء الإنسان المصري، كما هنأ الطلاب والطالبات على هذا الإنجاز، وتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح وأن يكونوا دائمًا مصدر فخر لوطنهم.

