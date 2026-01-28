وزير التعليم العالي يهنئ فريق هندسة المنوفية بفوزه بالمركز الثاني في فئة (Telemetry)

18 حجم الخط

هنأ د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فريق كلية الهندسة جامعة المنوفية على فوزه بالمركز الثاني في فئة التليميتري (Telemetry) الذي يعني نقل وجمع بيانات تلقائيًا عن بُعد من أجهزة أو أنظمة حتى يتم مراقبتها وتحليلها بدون تدخل مباشر من الإنسان، وذلك بمسابقة Shell Eco-Marathon 2026 بدولة قطر، حيث نجح الفريق في تصميم منظومة قياس ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتحكم الأمثل في السيارات الكهربائية وتوفير الطاقة.

كما وجه الوزير الشكر لأسرة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ على دعمها مشاركة الفريق، مشيدًا بتفوق الفريق على عشرات الفرق من مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعزز مكانة وتميز الجامعات المصرية، مؤكدًا دعمه وتشجيعه الكامل لكافة الفرق الطلابية من الجامعات المصرية على المشاركة في المسابقات الإقليمية والدولية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك ثروة بشرية هائلة من الشباب المبدع القادر على المساهمة في تحقيق النهضة والتقدم لوطننا العزيز.

ومن جانبه، أكد تامر حمودة المدير التنفيذي لـصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن إنجاز فريق Menoufia Racing Team يجسد نجاح منظومة دعم الابتكار التي تتبناها الوزارة، مشيرًا إلى استمرار الصندوق في تمكين العقول الشابة وتحويل أفكارهم إلى إنجازات قادرة على المنافسة عالميًّا، بما يعزز مكانة مصر في مجالات التكنولوجيا والابتكار، كما أشاد بأداء فريق Eco-Racing Team بجامعة القاهرة لحصوله على المركز الرابع، وفريق Helwan Racing Team بجامعة العاصمة (حلوان سابقًا) لحصوله على المركز السادس في فئة السيارة الأكبر بمحرك الاحتراق الداخلي، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس تميز الطلاب المصريين في الهندسة والطاقة المستدامة، وتأتي ثمرة لدعم الصندوق في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، متمنيًا لهم دوام التوفيق ومزيدًا من النجاحات.

