جامعة عين شمس تستضيف فعاليات جولة الشرق الأوسط لمسابقة "أكسفورد" للمحاكم الصورية

تستضيف جامعة عين شمس الأحد القادم فعاليات جولة الشرق الأوسط لمسابقة "أكسفورد برايس" (Oxford Price Media Moot Court) الدولية للمحاكم الصورية في مجال قانون الإعلام.

ويأتي ذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب خلال الفترة من 1 إلى 4 فبراير 2026 والتي تستضيفها كلية الحقوق بجامعة عين شمس بتنسيق الدكتور ياسين الشاذلي عميد كلية الحقوق وتحت إشراف الدكتور أحمد خليفة منسق منطقة الشرق الأوسط للمسابقة وتضم ١٤ فريقا من دول مصر، لبنان، الأردن، تونس، السعودية، الإمارات، دولة قطر.

وتتضمن فعاليات اليوم الجولة سلسلة من الجلسات النقاشية التي تجمع بين الجوانب الأكاديمية والتطبيقية، ومن أبرزها:

* الحقوق الرقمية وجلسة حول "الحقوق والحريات الرقمية في مشهد قانوني متطور" بمشاركة باحثين من جامعة كولومبيا.

* الذكاء الاصطناعي ومناقشة مستقبل المهن القانونية والممارسة القضائية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي، بمشاركة خبراء من كبرى الشركات القانونية وجامعتي أكسفورد.

* مهارات الترافع وورشة عمل تفاعلية لتطوير مهارات المحاكاة الصورية وفنون المرافعة القانونية لطلاب القانون المشاركين.

جدير بالذكر ان مسابقة أكسفورد برايس للمحاكمات الصورية في مجال قانون الإعلام تحتل مكانة خاصة في التعليم القانوني، حيث تقدم أسلوبا جديد في التعلم القانوني من خلال توفير تجربة تفاعلية للطلاب تعمل على شحذ مهاراتهم التحليلية وتدريبهم على حل المشكلات.

