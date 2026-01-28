مدينة الأبحاث العلمية تستضيف خبيرا عالميا لمناقشة مخاطر الأمن السيبراني

18 حجم الخط

نظمت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية محاضرة توعوية بعنوان "أمن المعلومات وحياتك الشخصية"، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وإشراف الدكتور محمد رشاد، القائم بأعمال مدير المدينة.

واستضافت خلالها الدكتور محمد عبد الفتاح، الخبير العالمي في أمن المعلومات ومهندس النظم بشركة "فورتينت" العالمية، وذلك بحضور عمداء المعاهد البحثية، وأعضاء هيئة البحوث، والإداريين بالمدينة، والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، بمقر المدينة بمدينة برج العرب الجديدة الإسكندرية.

من جانبه أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تعزيز الوعي بقضايا الأمن السيبراني وحماية البيانات يمثل أولوية استراتيجية في ظل التحول الرقمي المتسارع، مشيرًا إلى أن مؤسسات البحث العلمي تضطلع بدور محوري في إعداد كوادر قادرة على التعامل الآمن والمسئول مع التكنولوجيا الحديثة. وأضاف أن الوزارة تحرص على دعم المبادرات التوعوية التي تسهم في حماية البيانات، وتعزيز أمن البحث العلمي، بما يتماشى مع متطلبات الأمن القومي في العصر الرقمي.

وأكد الدكتور محمد رشاد أن استضافة مثل هذه الفعاليات تأتي ضمن إستراتيجية المدينة لربط البحث العلمي بالتطورات التقنية المتسارعة عالميًا، مشيرًا إلى أن قضية أمن المعلومات لم تعد تقتصر على الجانب التقني فقط، بل تمتد لتشمل حماية الأمن القومي والشخصي للأفراد. وأضاف أن مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، بصفتها منارة للابتكار والتطبيقات التكنولوجية في مصر، تلتزم بدورها في نقل المعرفة من خلال استقطاب الكفاءات والخبراء من المؤسسات العالمية، مثل شركة "فورتينت"، لضمان بيئة بحثية آمنة ومواكبة لأحدث معايير التحول الرقمي، بما يسهم في بناء مجتمع علمي يمتلك أدوات الحماية والوعي الكافية لمواجهة تحديات المستقبل الرقمي.

واستعرض الدكتور محمد عبد الفتاح خلال المحاضرة أحدث أساليب حماية الخصوصية الرقمية، وطرق التصدي للهجمات السيبرانية التي قد تستهدف البيانات الشخصية والبنكية والعملية، إلى جانب أهمية تأمين بيانات البحث العلمي والأجهزة الطبية، وتأمين الشبكات اللاسلكية والمعاملات عبر الهواتف المحمولة. كما أجاب على استفسارات الحضور في حوار تفاعلي وجلسة نقاشية، حيث أشاد المشاركون بالحلول العملية والتقنية التي قدمها الخبير، مؤكدين على أهمية تكرار مثل هذه المحاضرات التي تسهم في سد الفجوة بين الجانب الأكاديمي والتطورات التقنية المتلاحقة في سوق العمل العالمي.

ويعد الدكتور محمد عبد الفتاح أحد القامات المصرية المرموقة في مجال الأمن السيبراني، ويشغل منصب مهندس نظم في إحدى الشركات الرائدة عالميًا في حلول أمن الشبكات والمعلومات، مما يمنح المحاضرة ثقلًا علميًا وتطبيقيًا كبيرًا.

