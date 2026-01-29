الخميس 29 يناير 2026
أخبار مصر

وزير الصحة يتابع مع وفد تركي تنفيذ مدينة العاصمة الطبية

د.خالد عبد الغفار
د.خالد عبد الغفار
عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا تنسيقيًا رفيع المستوى مع وفد تركي رفيع بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عقب لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لمتابعة آخر المستجدات  المتعلقة بمشروع «مدينة العاصمة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب».

المشروع يحظى بدعم واهتمام مباشر من القيادة السياسية

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار في مستهل الاجتماع أن المشروع يحظى بدعم واهتمام مباشر من القيادة السياسية، ويمثل نقلة نوعية في الرعاية الطبية المتقدمة، والبحث العلمي متعدد التخصصات، والتدريب الطبي عالي المستوى، ليصبح مركزًا إقليميًا متميزًا، وأحد أبرز أولويات الوزارة لتطوير المنظومة الصحية بأكملها.

‎وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن رؤية المشروع ترتكز على محاور رئيسية تشمل رفع جودة الخدمات العلاجية والتدريب السريري والأكاديمي، إنشاء مركز أبحاث متخصص ينفذ مشاريع بحثية عالمية المستوى، تلبية الاحتياجات المتزايدة للخدمات الصحية وفق الاستراتيجية الوطنية للصحة، وتعزيز الاستثمار الصحي من خلال تطوير السياحة العلاجية والتدريبية في مصر.

استفادة مصر من التجربة التركية الرائدة في إدارة المدن الطبية الكبرى

وأبرز المتحدث الرسمي الطفرة في التعاون المصري التركي بالمجال الصحي، حيث يسعى الجانبان إلى تقديم نموذج إقليمي للأمن الصحي، من خلال تبادل الخبرات واستفادة مصر من التجربة التركية الرائدة في إدارة المدن الطبية الكبرى ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

نائب وزير الصحة: توحيد الرسائل السكانية نحو ولادة طبيعية آمنة وأسر أكثر صحة

الصحة تفتتح وحدات متخصصة للسكتة الدماغية في 3 محافظات

وحضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة، منهم الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لقطاع الطب العلاجي الدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، الدكتورة مها إبراهيم مدير أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة سوزان زناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية والاتفاقيات الدولية.   

