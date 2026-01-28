الطقس الآن، رياح ورمال وأتربة على الصعيد والبحر الأحمر

18 حجم الخط

الطقس، يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وسيناء، قد يصاحبها فرص أمطار على شمال الوجه البحرى ومناطق من السواحل الشمالية.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا مع تكون الأتربة العالقة على شمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء مما يؤدي إلى انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية هناك.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء ويستمر انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاونة الشدة ويسود طقس مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 12





السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 10



ووسط هذه الأجواء، دعت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر، خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة والصحراوية، نظرًا لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية بسبب الرمال والأتربة المثارة، كما نصحت مرضى الجهاز التنفسي والحساسية بتجنب التعرض المباشر للأتربة وارتداء الكمامات عند الضرورة.

وفي ظل الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، أكدت الهيئة على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خصوصًا للأطفال وكبار السن، للوقاية من نزلات البرد الحادة. وحذرت المزارعين في المناطق المعرضة لتكون الصقيع، مثل شمال الصعيد وسيناء، من تأثير ذلك على المحاصيل الزراعية، داعيةً إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

