مسؤول إيراني: لن نتنازل عن حقنا في تخصيب اليورانيوم وبناء الترسانة الصاروخية

إيران، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول إيراني رفيع أن طهران لن تتنازل عن حقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم للأغراض المدنية، معتبرًا أن هذا الحق مكفول بموجب القوانين الدولية ومعاهدة عدم الانتشار النووي.

وأكد المسؤول أن أي ضغوط تهدف إلى حرمان إيران من هذا الحق مرفوضة بالكامل.

الصواريخ جزء أساسي من منظومة الدفاع الإيرانية

وشدد المسؤول الإيراني على أن بلاده متمسكة بالحفاظ على ترسانتها الصاروخية، موضحًا أنها تشكل عنصرًا أساسيًا في منظومة الدفاع الوطني، ولا يمكن التفاوض بشأنها.

وأضاف أن القدرات الصاروخية تهدف إلى الردع وحماية البلاد من أي تهديدات خارجية.

تحذير إيراني من اعتبار أي هجوم أمريكي تهديدًا وجوديًا

وحذّر المسؤول من أن أي هجوم أمريكي على إيران سيُنظر إليه باعتباره تهديدًا وجوديًا، مؤكدًا أنه في هذه الحالة «لن يكون أمام طهران خيار سوى الرد بأقصى قوة ممكنة»، في رسالة مباشرة تعكس خطورة السيناريوهات المطروحة حاليًا.

تصعيد سياسي بين واشنطن وطهران ورسائل ردع متبادلة

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، مع استمرار بحث الخيارات الأمريكية، وتحذيرات إيرانية متكررة من عواقب أي عمل عسكري، ما يعكس حالة من الردع المتبادل بين الطرفين.

تمسك إيران بملفات تخصيب اليورانيوم والصواريخ الباليستية، مقرونًا بالتهديدات المتبادلة، يزيد من المخاوف الدولية من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية واسعة قد تمتد آثارها إلى الإقليم بأكمله، وسط دعوات متزايدة للعودة إلى المسار الدبلوماسي.

