مسئولون أمريكيون: واشنطن تدرس خيارات متعددة بشأن إيران دون حسم المسار النهائي

18 حجم الخط

إيران، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن البيت الأبيض ووزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون) مستمران في دراسة وبحث مختلف الخيارات المتعلقة بإيران، في ظل تصاعد التوترات السياسية والعسكرية بين الجانبين، وتزايد المخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة مفتوحة.

أمريكا تكشف عن خيارات متعددة دون قرار نهائي بشأن إيران

وبحسب المسؤولين، فإن النقاشات داخل الإدارة الأمريكية تشمل خيارات دبلوماسية وعسكرية وأمنية، دون التوصل حتى الآن إلى قرار نهائي بشأن المسار الذي ستتبناه واشنطن، مع التأكيد على أن جميع السيناريوهات لا تزال مطروحة على الطاولة.

تحذير إيراني من عواقب أي هجوم أمريكي على أراضيها

في المقابل، أكدت مصادر إيرانية أن أي هجوم أمريكي سيُعتبر تهديدًا وجوديًا لإيران، مشددة على أن طهران سترد «بأقصى قوة ممكنة» إذا تعرضت لأي عمل عسكري، في رسالة واضحة تهدف إلى تعزيز سياسة الردع.

تصعيد متبادل بين طهران وواشنطن ورسائل ردع

ويعكس تبادل التصريحات بين واشنطن وطهران حالة من التصعيد المحسوب، حيث تسعى كل جهة إلى إرسال رسائل ردع للطرف الآخر دون الوصول إلى نقطة اللاعودة، وسط قلق إقليمي ودولي من تداعيات أي مواجهة محتملة.

مخاوف دولية من اتساع الصراع

استمرار بحث الخيارات العسكرية من جانب الولايات المتحدة ضد إيران، إلى جانب التهديدات المتبادلة، يزيد من احتمالات عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، خصوصًا مع تشابك ملفات الطاقة والأمن والممرات البحرية، ما يدفع أطرافًا دولية للدعوة إلى التهدئة والحوار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.