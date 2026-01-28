الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مسئولون أمريكيون: واشنطن تدرس خيارات متعددة بشأن إيران دون حسم المسار النهائي

البيت الأبيض والبنتاجون
البيت الأبيض والبنتاجون يواصلان بحث الخيارات بشأن إيران
18 حجم الخط

إيران، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن البيت الأبيض ووزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون) مستمران في دراسة وبحث مختلف الخيارات المتعلقة بإيران، في ظل تصاعد التوترات السياسية والعسكرية بين الجانبين، وتزايد المخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة مفتوحة.

أمريكا تكشف عن خيارات متعددة دون قرار نهائي بشأن إيران

وبحسب المسؤولين، فإن النقاشات داخل الإدارة الأمريكية تشمل خيارات دبلوماسية وعسكرية وأمنية، دون التوصل حتى الآن إلى قرار نهائي بشأن المسار الذي ستتبناه واشنطن، مع التأكيد على أن جميع السيناريوهات لا تزال مطروحة على الطاولة.

تحذير إيراني من عواقب أي هجوم أمريكي على أراضيها

في المقابل، أكدت مصادر إيرانية أن أي هجوم أمريكي سيُعتبر تهديدًا وجوديًا لإيران، مشددة على أن طهران سترد «بأقصى قوة ممكنة» إذا تعرضت لأي عمل عسكري، في رسالة واضحة تهدف إلى تعزيز سياسة الردع.

تصعيد متبادل بين طهران وواشنطن ورسائل ردع

ويعكس تبادل التصريحات بين واشنطن وطهران حالة من التصعيد المحسوب، حيث تسعى كل جهة إلى إرسال رسائل ردع للطرف الآخر دون الوصول إلى نقطة اللاعودة، وسط قلق إقليمي ودولي من تداعيات أي مواجهة محتملة.

مخاوف دولية من اتساع الصراع

استمرار بحث الخيارات العسكرية من جانب الولايات المتحدة ضد إيران، إلى جانب التهديدات المتبادلة، يزيد من احتمالات عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، خصوصًا مع تشابك ملفات الطاقة والأمن والممرات البحرية، ما يدفع أطرافًا دولية للدعوة إلى التهدئة والحوار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسؤولون أمريكيون البيت الأبيض البنتاجون إيران طهران واشنطن الإدارة الامريكية

مواد متعلقة

إيران ترد على تصريحات وزير خارجية أمريكا: قواتنا المسلحة جاهزة

الصين تحذر من تهديدات توجيه ضربة عسكرية ضد إيران

بعثة إيران في الأمم المتحدة: سنرد بحسم حال تعرضنا لأي هجوم

إيران توجه رسالة شديدة اللهجة لأمريكا بعد تهديدات ترامب
ads

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين آنتراخت فرانكفورت وتوتنهام بالشوط الأول

ارتفاع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الأربعاء

"القضاء الأعلى" يحسم الجدل بشأن أزمة تعيينات النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين

دوري أبطال أوروبا، التشكيل الرسمي لمباراة توتنهام ضد آينتراخت فرانكفورت

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية على هذه السواحل

امتحانات الثانوية العامة 2026، مواعيد الدور الأول والثاني وآخر موعد لتقديم الاستمارة

المصري يفوز على سيراميكا كليوباترا المتصدر 2/3 في الدوري الممتاز

التشكيل الرسمي لمباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صيام يوم الشك في شعبان؟ الأزهر للفتوى يجيب

هل عدم زيارة المقابر يُحزن المتوفين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يصح الوضوء حال غسل الأعضاء دون ترتيب سهوا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية