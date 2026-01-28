الأربعاء 28 يناير 2026
بالأسماء، إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم عربة كارو مع سيارة ملاكي علي الطريق الزراعي منشأة صبري أبو علم مركز تمى الأمديد، بمحافظة الدقهلية.

إصابة 5 أشخاص في تصادم عربة كارو مع ملاكي علي طريق زراعي بتمى الأمديد 

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 5 أشخاص في تصادم عربة كارثة مع سيارة ملاكي علي طريق زراعي بتمى الامديد.

انتقلت قوة أمنية وتبين إصابة 5 أشخاص جري نقلهم لمستشفى تمى الأمديد المركزي لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين وتفاصيل الإصابات 

وكشف مصدر طبي عن إصابة كلا من 
١." السيد م ع". 50 سنه. اشتباه كسر باليد اليسرى وجرح قطعي بالجبهة
٢." احمد  ال م." 10 سنوات. اشتباه ما بعد الارتجاج
٣. “محمد ع ع. ”13 سنة. اشتباه كسر باليد اليمنى
٤. "محمد ع ع." 13 سنة. اشتباه خلع في اليد اليسرى
٥. "عمر ع م." 22 سنة. اشتباه ما بعد الارتجاج
 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

على جانب آخر، أصيب 3 أشخاص في اصطدام موتوسيكل مع جرار زراعي أمام قرية الصوفي مركز ميت غمر في محافظة الدقهلية.

وكانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 أشخاص في اصطدام موتوسيكل مع جرار زراعي أمام قرية الصوفي مركز ميت غمر.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وسيارتين إسعاف وجرى نقل المصابين لمستشفى ميت غمر المركزي.

أسماء المصابين وتفاصيل الإصابات 

وكشف مصدر طبي عن إصابة كل من “عمرو م ع”37 سنة بكدمات بالعين اليسرى وجرح قطعي بالرأس والجبهة من الناحية اليسرى وكدمات بالبطن واشتباه كسر بالحوض.

وأصيب "مدحت ن ع" 27 سنة باشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالفخذ الأيسر، “خالد م م” 35 سنة بسحجات بالساق اليمني مع اشتباه وكسر بالساق اليمني. 

