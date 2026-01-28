معرض الكتاب يتخطى حاجز الثلاثة ملايين زائر خلال أسبوعه الأول

18 حجم الخط

أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تخطّي معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين حاجز الثلاثة ملايين زائر خلال أسبوعه الأول منذ فتح أبوابه للجمهور، حيث شهد المعرض في يومه السابع، اليوم الأربعاء الموافق 28 يناير، إقبالًا جماهيريًا واسعًا بلغ نحو 467,512 زائرًا، ليصل إجمالي عدد رواد المعرض حتى الآن إلى 3,034,030 زائرًا.

معرض الكتاب يتخطى 3 ملايين زائر خلال أسبوع

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أن هذا الإقبال غير المسبوق يعكس مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب باعتباره أحد أكبر وأهم المعارض الثقافية على مستوى المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن المعرض سيشهد خلال الأيام المقبلة وحتى ختام فعالياته في 3 فبراير العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والأنشطة المتميزة، التي تلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية، وتسهم في ترسيخ دور الثقافة كركيزة أساسية في بناء الوعي المجتمعي.

ولفت وزير الثقافة إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب أصبح منصة جامعة لمختلف روافد الثقافة، ونافذة واسعة للإبداع المصري والعربي والعالمي، مشيدًا بمستوى التنظيم الذي تشهده هذه الدورة، وما تقدمه من تنوع في الفعاليات والبرامج الثقافية، وموجهًا الشكر لكافة الجهات والمؤسسات والعاملين القائمين على تنظيم المعرض وخروجه بهذا الشكل المشرف.

معرض القاهرة الدولى للكتاب

وتُقام الدورة السابعة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، ويُكرم المعرض الأديب العالمي نجيب محفوظ بوصفه شخصية المعرض.

