مجلس القضاء الأعلى يحتوي أزمة التعيينات.. إجراءات تعيين دفعات جديدة من أعضاء النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين الأبرز

18 حجم الخط

عادت قضية تعيينات النيابة العامة إلى صدارة المشهد القضائي، بعدما ترددت أنباء عن توجهات محتملة لإعادة تنظيم ملف التعيينات والترقيات داخل الجهات والهيئات القضائية، الأمر الذي استدعى تحركات من مجلس القضاء الأعلى ونادي قضاة مصر، في محاولة لاحتواء الجدل والحفاظ على استقرار المنظومة القضائية.

اجتماع حاسم بدار القضاء العالي

في هذا السياق، انعقد، اليوم الأربعاء، مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، بدار القضاء العالي، في اجتماع وُصف بالموسع، ضم رئيس نادي قضاة مصر وعددًا من أعضاء مجلس إدارته، إلى جانب رؤساء أندية القضاة بالأقاليم.

ناقش الاجتماع ما أُثير مؤخرًا بشأن تعيينات أعضاء النيابة العامة، حيث أكد المجتمعون أن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة المختصة، دستوريًا وقانونيًا، بكافة شؤون تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقياتهم، وفقًا لما نص عليه الدستور والقوانين المنظمة والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وشدد المجلس على أن تلك الاختصاصات تُمارس بما يتوافق مع توجهات رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، في إطار السعي إلى ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، مؤكدًا أن قضاة مصر يقفون صفًا واحدًا دعمًا لهذا المسار.

زيادة أعداد المقبولين بالنيابة العامة

وأسفر الاجتماع عن قرار بالبدء في إجراءات تعيين دفعات جديدة من أعضاء النيابة العامة، على نحو يكفل زيادة أعداد المقبولين.

كما قرر الاجتماع تعليق الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية.

جمعية عمومية غير عادية لنادي القضاة

وكان مجلس إدارة نادي القضاة، برئاسة المستشار أبو الحسن قايد، قد أعلن منذ أيام عزمه عقد جمعية عمومية غير عادية للقضاة يوم 6 فبراير 2026، بعد اجتماع طارئ للنادي، للتشاور حول الخطوات المقبلة.

يأتي ذلك على خلفية أزمة التعيينات في النيابة العامة.

وأكد نادي القضاة أنه لن يتوانى عن الدفاع عن استقلال القضاء وصون هيبته ومكانته فور اتضاح حقيقة ما يُثار ويتداول.

وأوضح النادي أن تحركاته تأتي انطلاقًا من دوره الأصيل في الحفاظ على وحدة الصف القضائي، وصون استقلال السلطة القضائية، موضحًا أن المتابعة تتم دون إفراط أو تفريط، وبما يحقق المصلحة العليا للوطن.

دعوة للاصطفاف ووحدة الصف

وفي رسالة مباشرة إلى قضاة مصر، دعا نادي القضاة إلى الالتفاف والاصطفاف والوقوف صفًا واحدًا خلف مجلس الإدارة في هذه المرحلة الدقيقة، معتبرًا أن وحدة القضاة تمثل «السياج المتين» لضمان بقاء القضاء المصري حرًا ومستقلًا وشامخًا.

كما أعلن مجلس إدارة النادي، خلال اجتماعه الأخير،أنه في حالة انعقاد دائم، مع التمسك بثوابت القضاء المصري واستقلاله، والدعاء بأن يحفظ الله مصر وقضاءها عزيزًا شامخًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.