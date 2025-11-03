فتح باب الترشح في انتخابات نادي القضاة، وقائمة المستشار أبو الحسين قايد تتصدر السباق

يشهد الوسط القضائي خلال الأيام المقبلة حدثًا مهمًا يتمثل في الانتخابات الكلية لنادي القضاة، بعد انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة الحالي برئاسة المستشار أبو الحسين قايد، حيث يختار القضاة مجلسًا جديدًا لإدارة ناديهم.

تُجرى الانتخابات على 17 مقعدًا تشمل مقعد الرئيس، ومقعدًا للمتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد لرؤساء المحاكم والقضاة بالمحاكم الابتدائية، على أن يكون أحدهم قاضيًا على الأقل، إضافة إلى 5 مقاعد لأعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم من وكلاء النائب العام.

وبدأ فتح باب الترشح أمس الأحد الثاني من نوفمبر، ويستمر حتى التاسع من الشهر ذاته (باستثناء يوم الجمعة)، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، وذلك وفقًا للمادة (13) من اللائحة الأساسية لنظام نادي قضاة مصر، والتي تنص على أن تتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة أقدم نواب رؤساء محاكم الاستئناف الإشراف الكامل على العملية الانتخابية.

وتُعد قائمة المستشار أبو الحسين قايد أولى القوائم التي تقدمت رسميًا للانتخابات، وتضم نخبة من الأسماء الجديدة التي تمثل ما يقرب من 11 عضوًا جديدًا من أصل 17 عضوًا، بما يعكس تجديدًا شبه كامل في تشكيلها مقارنة بالقائمة السابقة.

ويُعد المستشار أبو الحسين قايد (المرشح للرئاسة) ومعه كل من المستشار كريم الزقرد عن النيابة العامة، والمستشار محمد فاروق عن القضاة، والمستشار محمد صبحي، والمستشار حازم رسمي، والمستشار محمود المرغني عن فئة المستشارين، من أعضاء المجلس السابق، فيما انضم إلى القائمة الجديدة عدد من الأعضاء البارزين في السلك القضائي.

وضمت القائمة الجديدة كلًّا من:

عن رؤساء المحاكم: المستشارون إبراهيم المنشاوي،عبدالله صيام، علاء أبو صغير، محمد عطية.

عن النيابة العامة: المستشاران محمد وجيه أبو الوفا وأمير عبد المنعمة.

عن المستشارين: المستشاران أحمد ماهر نصر وعبدالرحمن الشهاوي.

وعن مقعد المتقاعدين: المستشار يوسف عثمان، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع سابقًا.

وفي المقابل، تقدّم المستشار محمد العادلي رئيس محكمة استئناف القاهرة بالترشح على منصب رئيس النادي بقائمة انتخابية أخرى، جارٍ استكمال أعضائها حاليًا تمهيدًا لتقديمها رسميًا خلال المدة القانونية المحددة.

وتتجه الأنظار في الأوساط القضائية إلى هذه الانتخابات التي يُنتظر أن تشهد منافسة قوية بين القوائم المرشحة، في ظل ما تمثله من أهمية في رسم ملامح المرحلة المقبلة داخل نادي القضاة، أحد أهم الكيانات القضائية في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.