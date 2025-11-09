7 على مقعد الرئيس، أسماء المرشحين بانتخابات نادي القضاة بعد غلق باب التقديم

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر، اليوم الأحد، عن إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي لعام 2025.



ومن المقرر أن تجرى انتخابات نادي القضاة في 19 ديسمبر المقبل، وسط توقعات بمنافسة قوية تعكس حرص القضاة على تعزيز دور النادي ودعم خدماته.



وجاءت القوائم الكاملة للمرشحين المتقدمين على مقاعد رئيس النادي، القضاة والمحاكم، والنيابة العامة والمتقاعدين، لخوض انتخابات نادي قضاة مصر 2025 ، كالآتي:

مقعد رئيس نادي القضاة



أبو الحسين فتحي قايد

محمد عدلي مصطفى عدلي

أحمد حسن عثمان

محمد عبد الرحمن الذهبي

سامح عبد الوهاب السيد

محمد رفعت أحمد عز الدين

حمدي عبد التواب

مقعد المتقاعدين



يوسف عثمان عبد الله

حسين عبد الكريم حسن قنديل

سعد سيد مجاهد

جمال الدين لبيب القيسوني

عاصم عبد الحميد نصر إبراهيم

محمود سلامة عثمان سلامة

مقعد المستشارين



المستشار محمد صبحي عبد الحكيم

المستشار حازم رسمي عبد المنعم

المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن

المستشار أحمد ماهر محمود السيد

المستشار محمود محمد مرغني

المستشار محمد البدري عبد الفتاح

المستشار أحمد فتحي عبد السلام جنيدي

المستشار محمد إبراهيم عبد العزيز عبد الهادي

المستشار أحمد عبد الراضي ثابت

المستشار هشام السيد جاد الله

المستشار تامر محمد أحمد إبراهيم

المستشار د. محمد محمود سعيد الدسوقي

المستشار ياسر فاروق مبروك كسبر

المستشار محمد صلاح محمد توفيق خضر

المستشار محمد علي محمد أحمد

المستشار إسماعيل أحمد حمدي



المستشار معتصم أحمد عبد الرحمن برديسي

المستشار حازم محمد كمال حسن

المستشار حسام محمود محمود إبراهيم سليمان

المستشار محمد محمد علي الحلواني

المستشار أحمد حسن فتحي مصطفى

المستشار محمد فتحي النحاس

المستشار فيصل محمد مكي مرسي

المستشار حامد ناصف عيساوي داود

المستشار علي زين العابدين

المستشار شريف عبد الفتاح

المستشار شادي السيد خليفة

مقعد رؤساء المحاكم والقضاة



المستشار محمود زيدان

المستشار علاء صلاح علي أبو صغير

المستشار محمد محمود فاروق إبراهيم

المستشار عبد الله محمد محمد أحمد صيام

المستشار إبراهيم المنشاوي السيد البدوي

المستشار محمود أحمد يحيى عبد المالك

المستشار طاهر سعد أبو زيد

المستشار باهي أسعد محمد خليل

المستشار إسلام أحمد المصيلحي صالح

المستشار محمد عبد الخالق يحيى عطية

المستشار مؤمن عبد التواب عبد المؤمن

المستشار محمود طارق سعد محمد

المستشار هشام محمد أحمد عبد السلام

المستشار أحمد الحفني محمد غانم

المستشار راشد محمد أحمد عبد الفتاح

المستشار عمر وائل جميل مصطفى بسيوني

المستشار أحمد سلامة علي أحمد عفيفي

المستشار محمد صلاح لطفي عطية

المستشار أحمد محمد عبد القادر بريقع

المستشار حازم محمد حمدي حبيب

المستشار كريم عثمان إسماعيل علي

المستشار جعفر حسين عبد الرحمن

المستشار معتز عادل حسن نوار

المستشار محمود أيمن موافي

مقعد النيابة العامة



كريم محمد سعد الزقرد

محمد وجيه محمد أبو الوفا حسن

علي ماهر حسن علي عبد الرحيم

أمير عبد المنعم إبراهيم

أسامة عباس السيد عبد السلام

إسلام مجدي عباس سيد مرسي

عمرو نبيه أحمد فؤاد

أحمد أبو السعود شوقي الطنطاوي

زياد على محمد سليمان

أحمد ناجي أو شعيشع

محمد يحي أبو الدهب

شريف أسامة فرحات

هشام أشرف محمد موافي

محمد هاني عبد الجابر

عمرو عبد الرسول طنطاوي

