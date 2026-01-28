الأربعاء 28 يناير 2026
خارج الحدود

زيلينسكي: معلوماتنا تشير لاستعداد روسيا شن ضربة عسكرية ضخمة

زيلينسكي
زيلينسكي
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء اليوم الأربعاء: معلوماتنا تشير لاستعداد روسي لشن ضربة عسكرية ضخمة وعلى شركائنا إدراك كيف يقوض ذلك مصداقية المفاوضات.

 

روسيا تؤكد استمرار المفاوضات مع أوكرانيا وأمريكا

والإثنين الماضي، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في حديث تلفزيوني، أن موسكو تتوقع استمرار عمل مجموعات التفاوض الروسية الأمريكية الأوكرانية هذا الأسبوع على مستوى الخبراء.

وأضاف بيسكوف: "نحن نتوقع أن يستمر العمل على مستوى الخبراء، وأن يحدث ذلك خلال هذا الأسبوع".

وأوضح بيسكوف، في إجابته عن سؤال حول تغيير فريق المفاوضين الروسي، إلى أن هذا يعتمد على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا أنه "لا توجد حتى الآن إشارات بهذا الشأن".

وفي وقت سابق قال ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، إنه تم الاتفاق بين وفود روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، على مواصلة المفاوضات الأسبوع المقبل في أبو ظبي.

 

 

المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا ستستكمل الأسبوع المقبل

وكتب ويتكوف على منصة التواصل الاجتماعي Х: "من المقرر أن تستكمل المفاوضات الأسبوع المقبل في أبو ظبي".

ووصف المبعوث الأمريكي جولات المفاوضات التي عقدت يومي الجمعة والسبت الماضيين بأنها بناءة، مؤكدا عزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السعي إلى إنهاء للصراع الأوكراني.

 

مباحثات أبوظبي بين روسيا وأوكرانيا 

في وقت سابق، ذكر موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤول أمريكي، أن المفاوضات الثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا قد تستأنف يوم الأحد المقبل الموافق 1 فبراير في أبو ظبي.

ويشار إلى أن عاصمة الإمارات العربية كانت قد شهدت اختتام مفاوضات استمرت يومين بين وفود من موسكو وواشنطن وكييف، تمت خلالها مناقشة قضايا أمنية ضمن إطار خطة السلام الأمريكية.

 وعُقدت المفاوضات بشكل مغلق، وترأس الوفد الروسي فيها رئيس إدارة الأركان العامة للقوات المسلحة، الأدميرال إيغور كوستيوكوف، بمشاركة اللواء ألكسندر زورين في نقاشات تبادل الأسرى.

