الأربعاء 28 يناير 2026
محافظات

بدء أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه في شارع الجمهورية بالمنصورة

إصلاح كسر ماسورة
إصلاح كسر ماسورة مياه، فيتو
يشهد شارع الجمهورية بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، أعمال إصلاح كسر بخط مياه رئيسي قطر 10 بوصات زهر، وبدأت أعمال الإصلاح الفوري منذ الساعة 8 مساء، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وحرصه على سرعة التعامل مع الأعطال الطارئة.

البدء في أعمال إصلاح كسر بخط مياه بالمنصورة 

 تابع المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، اليوم 28 /1/ 2026 منذ الساعة 8.00 مساءً أعمال إصلاح كسر بخط مياه رئيسي قطر 10 بوصات زهر، بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة.

سرعة الدفع بفرق الطوارئ والمعدات
ويأتي ذلك في إطار توجيهات  بسرعة الدفع بفرق الطوارئ والمعدات اللازمة للتعامل الفوري مع الكسر، والعمل على إعادة ضخ المياه في أسرع وقت ممكن، وتقليل تأثير العطل على المواطنين.

العمل ما زال جاريًا على مدار الساعة

وأكد المهندس محمد سعيد نشأت خلال متابعته الميدانية على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة المهنية وجودة التنفيذ، مع تكثيف الجهود لحين الانتهاء الكامل من أعمال الإصلاح، مشيرًا إلى أن العمل ما زال جاريًا على مدار الساعة لضمان عودة الخدمة بشكل آمن ومستقر.

تحسين مستوى الخدمة المقدمة 
أكدت الشركة حرصها الدائم على الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، ومتابعة كافة الأعطال الميدانية بشكل مباشر، في إطار خطة تحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي محافظة الدقهلية.

