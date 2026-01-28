“الثقافة والسياسة في زمن اللايقين.. مآلات القرن الحادي والعشرين” بندوة اللقاء الفكري بمعرض الكتاب

18 حجم الخط

شهد اللقاء الفكري، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57، ندوة بعنوان “الثقافة والسياسة في زمن اللايقين.. مآلات القرن الحادي والعشرين”، حاضر فيها الإعلامي أحمد المسلماني، وأدارتها الإعلامية ليلى عمر، وذلك في إطار مناقشة التحولات السياسية والثقافية التي يشهدها العالم المعاصر وشهد اللقاء حضورا لافتا من جانب الجمهور من بينهم زوجة المسلماني وابنته وجانب من السفراء والكتاب ورؤساء التحرير.

قال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام والإذاعة المصرية، أحمد المسلماني إن العصور الوسطى لم تعرف وجود قوى كبرى مثل أمريكا وروسيا، مؤكدا أن العالم شهد بعد هذه المرحلة تحولات تاريخية كبرى غيرت موازين القوة الدولية.

وأوضح المسلماني أن شخصيات تاريخية مثل جورج واشنطن وبطرس الأكبر هي التى دفعت أمريكا وروسيا إلى قلب المشهد العالمي، معتبرا أن ذلك مثل انتقالا كبيرا في تاريخ العالم.

وأشار إلى أن اليابان لم تدخل المسرح الدولي بقوة إلا في القرن العشرين، لافتا إلى أن انتصارها على روسيا عام 1905 كان لحظة فارقة ادخلت اليابان إلى المسرح العالمي.

ويرى المسلماني أن الولايات المتحدة تمتلك النصيب الأكبر من ميراث الدم في تاريخ العالم، مؤكدا أن الحروب الكبرى التي شهدها العالم تعكس ذلك.

وتساءل المسلماني عما إذا كانت الفلسفة نتاجا حصريا للفلسفة اليونانية، مشيرا إلى وجود فلسفات أخرى تم تهميشها بفعل المركزية الغربية، مثل الفلسفة الفرعونية، والفلسفات الفارسية والهندية والعراقية، إلى جانب الفلسفة العربية الإسلامية.

وأكد المسلماني أن الفلسفة الغربية في اعتقادي نتاج للفلسفة العربية الإسلامية، لافتا إلى دور الأزهر الشريف في تقديم علماء درسوا فلسفة الغرب، وعلى رأسهم فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

وشدد المسلماني على أن مواجهة الغرب يجب أن تكون بمنهجه وآلياته وثقافته، معتبرا أن هذا النموذج من أنجح نماذج التعامل الحضاري.

وأوضح أن الإصلاح الفكري يجب أن يسبق الإصلاح السياسي، لأن الفكر هو الأساس في أي عملية تغيير حقيقي.

واختتم المسلماني تصريحاته بالتأكيد على أن العالم يعيش مرحلة اللايقين، مع احتمالات التمزق الجغرافي، داعيا إلى التماسك النفسي وعدم الانجراف وراء العولمة أو الشعور الدائم بعدم الرضا، مشددا على أهمية معرفة اللحظة التي يجب أن يقول فيها الإنسان حتى هنا قف.

وأشار الكاتب والمفكر أحمد المسلماني إلى أنه أصدر كتابا جديدا بعنوان "قريبا في التاريخ"، داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب.

