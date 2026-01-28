الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

توقيع ومناقشة رواية "الكاتب المصري" لـ أحمد جمعة بمعرض القاهرة (صور)

حفل توقيع مؤلفات
حفل توقيع مؤلفات أحمد جمعة
18 حجم الخط

شهدت قاعة حفلات التوقيع ببلازا 1 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب حفل توقيع رواية “الكاتب المصري” وكتاب “بادية الغرب” للكاتب أحمد جمعة، وذلك وسط حضور لافت من المثقفين والمهتمين بالأدب.

حفل توقيع رواية الكاتب المصري وكتاب بداية الغرب

وشهد حفل التوقيع تفاعلا كبيرا من الحضور، الذين حرصوا على اقتناء الكتب والتقاط الصور التذكارية مع الكاتب، في أجواء ثقافية عكست حالة من الحراك الأدبي داخل المعرض.

الكاتب أحمد جمعة 

ويجمع الكاتب احمد جمعة بين عمق التكوين العلمي ورفاهة الحس الأدبي، حيث قدم عددا من المؤلفات في القصة والرواية، ويتميز بمشروع إبداعي يعيد صياغة التاريخ والأسطورة بجرأة فكرية، مزاوجا بين العلم والسرد الأدبي.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

وقد اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال.

وتحل دولة رومانيا كضيف شرف الدورة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي، بينما ترفع الدورة شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، وهي المقولة التي تجسد فلسفة نجيب محفوظ وتؤكد قيمة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم والوعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكاتب أحمد جمعة معرض القاهرة الدولى للكتاب 2026 قاعة حفلات التوقيع القاهرة الدولي للكتاب معرض الكتاب
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

الصعايدة طول عمرهم جدعان، نجيب ساويرس يشيد بشهامة قبطان مصري أنقذ مهاجرًا من الموت

زغلول صيام يكتب: هو الزمالك بقى عزبة "شكري" واحنا منعرفش؟!

رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين خطة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم 2026

بالأسماء، قرار جمهوري جديد بتعيين 357 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة

خدمات

المزيد

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الظلام في المنام وعلاقته بعدم القدرة على التعايش مع الظروف الصعبة

أنواع الصدقة وفضائلها في الإسلام

الإفتاء توضح حكم الشريعة الإسلامية في التعصب والتطرف الديني

المزيد
الجريدة الرسمية