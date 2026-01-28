توقيع ومناقشة رواية "الكاتب المصري" لـ أحمد جمعة بمعرض القاهرة (صور)

18 حجم الخط

شهدت قاعة حفلات التوقيع ببلازا 1 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب حفل توقيع رواية “الكاتب المصري” وكتاب “بادية الغرب” للكاتب أحمد جمعة، وذلك وسط حضور لافت من المثقفين والمهتمين بالأدب.

حفل توقيع رواية الكاتب المصري وكتاب بداية الغرب

وشهد حفل التوقيع تفاعلا كبيرا من الحضور، الذين حرصوا على اقتناء الكتب والتقاط الصور التذكارية مع الكاتب، في أجواء ثقافية عكست حالة من الحراك الأدبي داخل المعرض.

الكاتب أحمد جمعة

ويجمع الكاتب احمد جمعة بين عمق التكوين العلمي ورفاهة الحس الأدبي، حيث قدم عددا من المؤلفات في القصة والرواية، ويتميز بمشروع إبداعي يعيد صياغة التاريخ والأسطورة بجرأة فكرية، مزاوجا بين العلم والسرد الأدبي.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

وقد اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال.

وتحل دولة رومانيا كضيف شرف الدورة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي، بينما ترفع الدورة شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، وهي المقولة التي تجسد فلسفة نجيب محفوظ وتؤكد قيمة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم والوعي.

