بعد غياب طويل، فاروق جويدة ضيفًا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

بعد طول غياب، يحل الشاعر الكبير فاروق جويدة ضيفًا على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، من خلال لقاء فكري بعنوان «ليلة مع فاروق جويدة»، وذلك في القاعة الرئيسية، يوم الأحد 1 فبراير، في تمام الساعة السادسة وحتى السابعة والنصف مساءً.

فاروق جويدة في معرض القاهرة للكتاب

ويتناول الشاعر فاروق جويدة خلال اللقاء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، محطات بارزة من مسيرته الإبداعية، وتجربته الشعرية الممتدة، إلى جانب رؤيته لقضايا الثقافة والفكر، في حوار مفتوح مع جمهور المعرض ومحبي الشعر العربي.

وتدير اللقاء الإعلامية منى الشاذلي، ضمن برنامج اللقاءات الفكرية الذي يقدمه معرض القاهرة الدولي للكتاب، ويستضيف من خلاله نخبة من الرموز الثقافية والأدبية المصرية والعربية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن الفعاليات الثقافية المتميزة للمعرض، الذي يواصل دوره كمنصة للحوار الثقافي والإبداعي، وملتقى للمفكرين والمبدعين، بما يعزز مكانته كأحد أهم الفعاليات الثقافية في المنطقة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة. وقد اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال. وتحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي، بينما ترفع الدورة شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، وهي المقولة التي تجسد فلسفة نجيب محفوظ وتؤكد قيمة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم والوعي

