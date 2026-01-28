عروض فرق قصور الثقافة تجذب الجمهور في معرض الكتاب (صور)

18 حجم الخط

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، مشاركتها الفنية المميزة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

عروض قصور الثقافة في معرض الكتاب

وجذبت عروض فرق قصور الثقافة اليوم الأربعاء، جمهور معرض الكتاب 2026، من مختلف الأعمار، حيث أضفت حالة من السعادة والبهجة على وجوه الجمهور.

هيئة قصور الثقافة

وتشارك هيئة قصور الثقافة في دورة هذا العام بأكثر من 130 عنوانا، من خلال جناحها بصالة (1) جناح (B3)، ضمن سلاسل: الذخائر، حكاية مصر، ذاكرة الكتابة، السينما، الفلسفة، الدراسات الشعبية، الهوية، آفاق الفن التشكيلي، آفاق عالمية، كتابات نقدية، نصوص مسرحية، والعبور، إلى جانب الأعمال الإبداعية في القصة والشعر والرواية بسلسلتي أصوات أدبية وإبداعات، فضلًا عن كتب ومجلات الأطفال وإصدارات النشر الإقليمي.

ويشارك في المعرض 1457 دار نشر من 83 دولة، مع تقديم نحو 400 فعالية ثقافية و100 حفل توقيع، وقد اختير الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصية للمعرض، والفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية لمعرض كتاب الطفل، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

