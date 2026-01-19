نصب عليهم بصفقة مخدرات وهمية، حبس أفراد عصابة خطفوا زعيمهم بمدينة نصر

18 حجم الخط

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس 6 عاطلين بتهمة الاتجار بالمخدرات وخطف أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية لنصبه عليهم وخداعهم بجلبه لهم صفقة مخدرات بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيق.

بلاغ المجني عليه

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغًا من أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية، أفاد بأن شقيقه كان متجهًا إلى مطار القاهرة الجوي بغرض السياحة للقاء أحد أصدقائه، إلا أنه فوجئ لاحقًا بالاحتجاز على يد شخصين معلومين له نتيجة خلافات مالية لقيام المجني عليه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بزعم جلب مواد مخدرة دون الوفاء بذلك.



تحريات وضبط المتهمين

وتم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة بنطاق محافظة مطروح، وهم 5 أشخاص من بينهم أحدهم له معلومات جنائية، وبصحبتهم المجني عليه.

اعترافات المتهمين والإجراءات القانونية

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة نتيجة الخلافات المالية المذكورة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

