حبس عاطلين بتهمة سرقة مواسير التكييفات من عقار بمدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة مواسير التكييفات الخاصة بأحد العقارات السكنية في مدينة نصر 15 يوما على ذمة التحقيق.

سرقة مواسير التكييفات بمدينة نصر

ورصدت  مديرية أمن القاهرة منشورا مدعوما بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام شخصين بسرقة مواسير التكييفات الخاصة بأحد العقارات بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 25 يناير الجارى تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم  باكتشافه سرقة مواسير وحدة التكييف الخارجة للشقة محل سكنه.
 وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبا الواقعة حيث تبين أنهما عاطلان "يحملان جنسية إحدى الدول مقيمان بدائرة القسم  وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت  النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة
 

جرم قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، السرقة بكل أشكالها وألوانها وأوضح في نصوصه أهمية الحسم الشديد وعدم التهاون في هذه الجرائم وبعضها يصل فيه العقوبة إلى السجن المؤبد وفق شروط خمسة.

شروط تجيز السجن المؤبد في جرائم السرقة:

1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

4- أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو ملحقات مسكونة أو معدة للسكنى، أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة انتحال صفة بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.
 

