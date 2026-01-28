معرض الكتاب، عبد الرحيم كمال يناقش الذكاء الاصطناعي في كتابه "رواية ثمرة طه إلياس"

18 حجم الخط

شهدت قاعة الدولية، بـمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ندوة بعنوان “رواية ثمرة طه إلياس”، للكاتب عبد الرحيم كمال، بحضور الدكتور يسري عبد الله أستاذ الأدب في الجامعة البريطانية في مصر، والروائية ضحى عاصي، وأدارها الدكتور حمدي النورج أستاذ النقد وتحليل الخطاب.

وفي مستهل الفعاليات، أكد الدكتور حمدي النورج، بأن كتاب عبد الرحيم كمال شمل العمل إبداعي ودرامي ومسرحي لافتا إلى أن عبد الرحيم كمال بدأ بكتابة القصص القصيرة، وقدم عدة قصص.

وأضاف النورج خلال الندوة، إن رواية ثمرة طه إلياس، صدرت منذ حوالي شهر، وجاءت في مصلحة النقاد، لافتا إلى أن الرواية لها طعم ابداعي مسحور.

وعبر الكاتب عبد الرحيم كمال عن فرحته الشديدة عند تحدث المقربين منه عن رواياته، لافتا إلى أن رواية ثمرة طه إلياس تحكي عن شخص تعامل مع الذكاء الاصطناعي.

وقالت الكاتبة الروائية ضحي عاصي، أنه عندما رأت الكتاب كان عبارة عن شجرة طه إلياس، مؤكدة بأن الكتاب به لغة

بعيدة عن الموضوعات التي كان يكتب عنها عبد الرحيم كمال.

وأكدت عاصي أن عبد الرحيم كمال له لغة مؤثرة، لافتا إلى أنه وصف مدينة بوصف بسيط لكن الكتابة كانت مميزة.

وتابعت: “فكرة الرواية تعتمد على الإنسان وعلاقته بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهل هي مفيدة أم مضرة، وهل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعوض مكان الإنسان." مشيرة إلى أن الكتاب قد ربط بين الحياة الواقعية وعالم الذكاء الاصطناعي.

وقال الدكتور يسري عبد الله، أن التكنولوجيا من الممكن أن تعطي مشاعر كاذبة، لافتا إلى أن كل عصر له التكنولوجيا الخاصة به، والتكنولوجيا القادمة ليست مجرد وسيط.

وتابع: “برامج الذكاء الاصطناعي، ليست مجرد وسيط، لكن يعبران عن وجهات نظر مختلفة، لافتا إلى أن كمال عبد الرحيم وصف برنامج الذكاء الاصطناعي بالخادم الاصطناعي”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.