الوادي الجديد تستعد لاستقبال أولمبياد المحافظات الحدودية

عقد سيد محمود سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تنسيقيًا، بحضور العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور أحمد سيد مستشار رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون تطوير التعليم، ومسئولي القطاعات التنفيذية المعنية؛ لمتابعة جاهزية كافة القطاعات لفعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية الذي يقام خلال الفترة من 1 حتى 5 فبراير 2026.

وتم التأكيد على توفير كل الاحتياجات اللوجيستية وسبل الراحة للشباب المشاركين من 6 محافظات حدودية.

وأوضح سكرتير عام الوادي الجديد، أن أولمبياد المحافظات الحدودية تضم ٦ محافظات وهي: شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر - مرسى مطروح - أسوان - الوادي الجديد، مؤكدا استمرار التنسيق والتكامل والتعاون بين جميع الجهات المعنية؛ وذلك بما يضمن جودة التنظيم وخروج اللقاء بصورة تليق بالفعالية.

وأوضح، أنه في الأولمبياد الحدودية يتم تنفيذ وممارسة ١١ لعبة منها، كرة القدم وخماسيات كرة القدم، السلة، والكرة الطائرة، واليد بنين وبنات، علاوة على ألعاب القوى مثل: الكاراتيه وتنس الطاولة، والشطرنج وغيرها.

يأتي ذلك استعدادًا لاستضافة المحافظة النسخة السادسة من أوليمبياد المحافظات الحدودية الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

ملاعب أولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد

وفي ذات السياق أجرت لجنة المسابقات بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، في وقت سابق، جولة تفقدية للملاعب والمنشآت الرياضية بكلية علوم الرياضة بجامعة الوادي الجديد، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة فعاليات المشروع القومي «أولمبياد المحافظات الحدودية – النسخة السادسة».

وأوضح محمد فكرى يونس مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، أن الجولة استهدفت الوقوف على مدى جاهزية الملاعب، والتأكد من ملاءمتها لمختلف الألعاب الرياضية المقرر تنفيذها، إلى جانب مراجعة الجوانب الفنية والتنظيمية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تطبيق المعايير المعتمدة وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية.

قال مدير الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إن وزارة الشباب والرياضة أنهت استعدادها لأولمبياد المحافظات الحدودية؛ وذلك تشجيعا للرياضة، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تعتبر في نسختها السادسة، وتأتي بالتنسيق مع جامعة الوادي الجديد.

وتأتي هذه الجولة في إطار التنسيق الكامل بين مديرية الشباب والرياضة وجامعة الوادي الجديد، وحرصًا على توفير بيئة رياضية آمنة ومتكاملة تسهم في إنجاح فعاليات الأولمبياد وخروجها بالشكل المشرف الذي يليق بمحافظة الوادي الجديد.

