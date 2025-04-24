الوادي الجديد تسجل مشاركة متميزة في أولمبياد المحافظات الحدودية بالعريش

سجلت محافظة الوادي الجديد، حضورًا لافتًا ومشاركة متميزة ضمن فعاليات النسخة الخامسة لأولمبياد المحافظات الحدودية ومعرض منتجات الشباب الحرفية للمشغولات اليدوية والتراثية التي استضافتها مدينة العريش، اليوم الخميس، بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة وعدد من المحافظين والقيادات الشعبية والتنفيذية وكبار العائلات، وذلك تزامنًا مع الاحتفالات الوطنية بذكرى تحرير سيناء الغالية.

وجاء تمثيل جناح الوادي الجديد، المشارك بالمعرض مُقدمًا صورة حية لإبداعات شبابها ومنتجاتهم الحرفية والتراثية المتميزة، عاكسًا الهوية الثقافية الأصيلة والبيئة الفريدة التي تتمتع بها المحافظة كجزء حيوي وأصيل من النسيج الوطني، لا سيما في المحافل التي تجمع شباب المحافظات الحدودية والتى تجسد اهتمام المحافظة بتمكين الشباب وإبراز الموروث المحلى من معروضات تشمل الإكسسوارات، والمنسوجات المطرزة، ومشغولات الخوص، بالإضافة إلى منتجات التمور التي تتميز بها المحافظة عالميًا.

وفى هذا السياق، أوضح محمد فكرى مدير عام الشباب والرياضة بالوادى الجديد، أن قوام البعثة المشاركة بلغ 50 شابًا وفتاة من أبناء المحافظة، يمثلون نخبة من الموهوبين في مختلف الأنشطة الرياضية، بالإضافة إلى العارضين الذين قدموا نماذج رائعة من المنتجات الحرفية المتميزة.

ووجه مدير الرياضة، الشكر والتقدير للواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على دعمه المتواصل ورؤيته الثاقبة في تمكين الشباب وإتاحة الفرص لهم لتمثيل المحافظة في المحافل الخارجية.

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