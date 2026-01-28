الأربعاء 28 يناير 2026
وزير الخارجية الأمريكي: بدأنا اليوم اجتماعات على المستوى الفني بشأن جرينلاند

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مساء اليوم الأربعاء: بدأنا اليوم اجتماعات على المستوى الفني بشأن جرينلاند ونحن في وضع جيد بخصوصها.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: سنفرض السيادة على مناطق في جرينلاند بها قواعد أمريكية.

أمريكا ستحصل على كل ما تريده من جرينلاند

وفي وقت سابق ذكرت تقارير إعلامية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعد في حديث صحفي، أن الولايات المتحدة ستحصل على كل ما تريده من جرينلاند نتيجة للمفاوضات الجارية.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست: "سنحصل على كل ما نريده. تجري بعض المحادثات الشيقة في هذا المجال".

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن ترامب أنه عقب اجتماعه مع أمين عام الناتو مارك روته، تم وضع الخطوط العريضة لاتفاقيات محتملة بشأن جرينلاند، مشيرا إلى أن "هذا الاتفاق، في حال إتمامه، سيكون حلا مرضيا بالنسبة للولايات المتحدة وجميع دول حلف الناتو".

ومن جانبه قال وزير خارجية جرينلاند  الخميس الماضي: أمين عام الناتو نقل موقفنا وخطوطنا الحمراء إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب شبكة «العربية»، أضاف وزير خارجية جرينلاند: لم نطلب من أمين عام الناتو التفاوض نيابة عنا.

ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع أمين عام حلف الناتو بشأن جرينلاند

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع أمين عام حلف الناتو، مارك روتي، بشأن جرينلاند، ما دفعه إلى إلغاء الرسوم الجمركية التي كان يهدد بفرضها على الدول الأوروبية، والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير المقبل.

 

الوصول إلى الموارد المعدنية في جرينلاند

وأفادت شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية بأن التفاصيل لا تزال غامضة، إلا أن ترامب وصف الاتفاق بأنه عام، ويشمل التعاون بين بلاده وأوروبا في مشروع نظام الدفاع الصاروخي «القبة الذهبية»، إضافة إلى الوصول إلى الموارد المعدنية في جرينلاند.

