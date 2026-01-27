مسؤول أمريكي: جرينلاند ليست جزءا من مشروع منظومة القبة الذهبية

18 حجم الخط

ذكرت وكالة رويترز، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسئول أمريكي، بأن جزيرة جرينلاند ليست جزءا من مشروع منظومة الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" الذي تنوي الولايات المتحدة انشاءه.

رويترز: جرينلاند ليست جزءا من مشروع منظومة القبة الذهبية

وجاء في تقرير رويترز، أن المسؤول الأمريكي، أكد أن جرينلاند لا تدخل في تصميم مخطط القبة الذهبية المقترح.



وفي الرابع من يناير، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة بحاجة إلى جرينلاند لأن الجزيرة وبحسب زعمه مطوقة بسفن حربية صينية وروسية.

الصراع حول جزيرة جرينلاند

وكان ترامب قد أعلن في مايو 2025، عن خطة مدتها ثلاث سنوات لإنشاء نظام دفاع صاروخي متعدد الطبقات يُسمى "القبة الذهبية". وأوضح ترامب أن النظام لن يكون فعالا إلا إذا تم ضم جرينلاند إلى الولايات المتحدة، وذلك لضرورة نشر قسم من النظام على الجزيرة.

في وقت سابق، صرّح دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بأن خطة الولايات المتحدة لمنظومة الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" تتعارض جوهريا مع تأكيد معاهدة "ستارت الجديدة" على الترابط الوثيق بين الأسلحة الاستراتيجية الهجومية والدفاعية.

وصرّح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، بأن الجيش الروسي سيُجري دراسة دقيقة للخطط الأمريكية بشأن إمكانية نشر هذه المنظومة في جرينلاند.

