ردا على ترامب، برلمان جرينلاند: جزيرتنا ليست للبيع والضغوط الأمريكية مرفوضة

18 حجم الخط

أكد نائب رئيس برلمان جرينلاند بينتياراك أوتوسن أن الجزيرة ليست معروضة للبيع، وأن أي محاولات لمناقشة انتقالها تحت السيطرة الأمريكية غير مقبولة.

جاء ذلك في تصريحات لوكالة "ريا نوفوستي"، تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة بشأن ضرورة انضمام جزيرة جرينلاند إلى الولايات المتحدة، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وقال أوتوسن: جرينلاند ليست معروضة للبيع، والوضع صعب للغاية بالنسبة لشعب جرينلاند، وللمواطنين الدنماركيين في الجزيرة وفي مملكة الدنمارك.

الضغوط الأمريكية تثير قلق سكان الجزيرة

وأوضح أن الضغوط الأمريكية تثير قلقا كبيرا بين سكان الجزيرة، الذين يخشى كثيرون منهم من وقوع جرينلاند تحت سيطرة خارجية، مشيرا إلى أن التصريحات التي يدلي بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الجزيرة تقوض الشعور بالأمن رغم العلاقات الودية مع واشنطن ووجود اتفاقية للتجارة الحرة بين الطرفين.

مصالح سكان الجزيرة الأصليين يجب أخذها بعين الاعتبار

وشدد أوتوسن على أن مستقبل جرينلاند يجب أن يحدده شعب الجزيرة أنفسهم حصرا، وليس قوى خارجية، وأن أي قرارات تتعلق بمستقبل الجزيرة يجب أن تأخذ في الاعتبار مصالح السكان الأصليين.

يذكر أن جرينلاند، أكبر جزيرة في العالم، تتمتع بحكم ذاتي موسع ضمن مملكة الدنمارك، وقد سبق للرئيس الأمريكي أن أثار هذه القضية خلال فترة رئاسته الأولى، لكن السلطات الدنماركية والجرينلاندية رفضت بشكل قاطع أي مقترحات تتعلق ببيع الجزيرة أو تغيير وضعها السياسي.

وبحسب تقرير سابق نشرته وكالة "الأسوشيتد برس"، فإن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والدنمارك بسبب تصريحات ترامب بشأن جرينلاند، أصاب مجموعة من المحاربين الدنماركيين القدامى، الذين قاتلوا جنبا إلى جنب مع القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق، بمشاعر الصدمة والخيانة.

الموقف الأمريكي غير واقعي

بحسب "الأسوشيتد برس"، مع تصاعد تهديدات الولايات المتحدة بالاستيلاء على جرينلاند، تحولت الصدمة الأولى التي شعر بها كثيرون في أنحاء أوروبا إلى إحساس عميق بالحزن والخيانة والخوف مما قد تعنيه مثل هذه الخطوة لأمن أوروبا في وقت تتزايد فيه العدوانية الروسية.

لقد وصفت رئيسة وزراء الدنمارك استيلاء الولايات المتحدة على جرينلاند بأنه "نهاية حلف الناتو"؛ فالدنمارك عضو في حلف الناتو منذ عام 1949، وكانت حليفا ثابتا للولايات المتحدة، وقتل 44 جنديا دنماركيا في أفغانستان؛ وهو أعلى معدل خسائر نسبة إلى عدد السكان بين قوات التحالف؛ إضافة إلى مقتل ثمانية آخرين في العراق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.