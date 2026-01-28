الأربعاء 28 يناير 2026
خارج الحدود

ردا على ترامب، برلمان جرينلاند: جزيرتنا ليست للبيع والضغوط الأمريكية مرفوضة

مبان في مدينة نوك
مبان في مدينة نوك عاصمة جرينلاند
أكد نائب رئيس برلمان جرينلاند بينتياراك أوتوسن أن الجزيرة ليست معروضة للبيع، وأن أي محاولات لمناقشة انتقالها تحت السيطرة الأمريكية غير مقبولة.

جاء ذلك في تصريحات لوكالة "ريا نوفوستي"، تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة بشأن ضرورة انضمام جزيرة جرينلاند إلى الولايات المتحدة، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وقال أوتوسن: جرينلاند ليست معروضة للبيع، والوضع صعب للغاية بالنسبة  لشعب جرينلاند، وللمواطنين الدنماركيين في الجزيرة وفي مملكة الدنمارك.

الضغوط الأمريكية تثير قلق سكان الجزيرة

وأوضح أن الضغوط الأمريكية تثير قلقا كبيرا بين سكان الجزيرة، الذين يخشى كثيرون منهم من وقوع جرينلاند تحت سيطرة خارجية، مشيرا إلى أن التصريحات التي يدلي بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الجزيرة تقوض الشعور بالأمن رغم العلاقات الودية مع واشنطن ووجود اتفاقية للتجارة الحرة بين الطرفين.

مصالح سكان الجزيرة الأصليين يجب أخذها بعين الاعتبار

 وشدد أوتوسن على أن مستقبل جرينلاند يجب أن يحدده شعب الجزيرة أنفسهم حصرا، وليس قوى خارجية، وأن أي قرارات تتعلق بمستقبل الجزيرة يجب أن تأخذ في الاعتبار مصالح السكان الأصليين.

يذكر أن جرينلاند، أكبر جزيرة في العالم، تتمتع بحكم ذاتي موسع ضمن مملكة الدنمارك، وقد سبق للرئيس الأمريكي أن أثار هذه القضية خلال فترة رئاسته الأولى، لكن السلطات الدنماركية والجرينلاندية رفضت بشكل قاطع أي مقترحات تتعلق ببيع الجزيرة أو تغيير وضعها السياسي.

وبحسب تقرير سابق نشرته وكالة "الأسوشيتد برس"، فإن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والدنمارك بسبب تصريحات ترامب بشأن جرينلاند، أصاب مجموعة من المحاربين الدنماركيين القدامى، الذين قاتلوا جنبا إلى جنب مع القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق، بمشاعر الصدمة والخيانة.

الموقف الأمريكي غير واقعي 

بحسب "الأسوشيتد برس"، مع تصاعد تهديدات الولايات المتحدة بالاستيلاء على جرينلاند، تحولت الصدمة الأولى التي شعر بها كثيرون في أنحاء أوروبا إلى إحساس عميق بالحزن والخيانة والخوف مما قد تعنيه مثل هذه الخطوة لأمن أوروبا في وقت تتزايد فيه العدوانية الروسية. 

لقد وصفت رئيسة وزراء الدنمارك استيلاء الولايات المتحدة على جرينلاند بأنه "نهاية حلف الناتو"؛ فالدنمارك عضو في حلف الناتو منذ عام 1949، وكانت حليفا ثابتا للولايات المتحدة، وقتل 44 جنديا دنماركيا في أفغانستان؛ وهو أعلى معدل خسائر نسبة إلى عدد السكان بين قوات التحالف؛ إضافة إلى مقتل ثمانية آخرين في العراق.

مسؤول أمريكي: جرينلاند ليست جزءا من مشروع منظومة القبة الذهبية

الجيش الفرنسي: قوات إضافية تتوجه إلى جرينلاند وفقا للتطورات على الأرض

مسؤولون أوروبيون: ترامب وبخ رئيس وزراء الدنمارك لمدة 45 دقيقة بسبب جرينلاند

هل تحتاج واشنطن إلى جرينلاند لبناء القبة الذهبية؟.. ترامب: الاستيلاء عليها حيوي لمنظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي.. خبراء عسكريون يشككون في مزاعمه.. ووزارة الحرب ترى في نيويورك خيارًا أفضل
