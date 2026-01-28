الأربعاء 28 يناير 2026
نبيل صلاح الدين يوقع "موسوعة التفكير والتعبير" في معرض القاهرة للكتاب (صور)

جانب من حفل التوقيع
جانب من حفل التوقيع
نظم معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، حفل توقيع كتاب "موسوعة التفكير والتعبير" للكاتب نبيل صلاح الدين، وذلك وسط حضور لافت من المثقفين ومحبي الأدب، ضمن فعاليات المعرض.

كتاب موسوعة التفكير والتعبير 

ويتناول كتاب "موسوعة التفكير والتعبير" السعي إلى الارتقاء بالوعي اللغوى والثقافى، والموازنة بين أصالة اللغة ومتطلبات العصر.

وشهد حفل التوقيع تفاعلا كبيرا من الحضور، الذين حرصوا على اقتناء الكتاب.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

وقد اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال.

وتحل دولة رومانيا كضيف شرف الدورة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي، بينما ترفع الدورة شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، وهي المقولة التي تجسد فلسفة نجيب محفوظ وتؤكد قيمة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم والوعي.

