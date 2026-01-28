توقيع "صاحب النور.. محمد صلى الله عليه وسلم" لـ أيمن عبد الحميد في معرض الكتاب (صور)

18 حجم الخط

نظمت دار نهضة مصر للنشر حفل توقيع كتاب "صاحب النور.. محمد صلى الله عليه وسلم" للكاتب أيمن عبد الحميد، وذلك وسط حضور لافت من الكتاب والمثقفين، وشهد حفل التوقيع تفاعلا كبيرا من الحضور، الذين حرصوا على اقتناء الكتاب.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

وقد اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال.

وتحل دولة رومانيا ضيف شرف هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي، بينما ترفع الدورة شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، وهي المقولة التي تجسد فلسفة نجيب محفوظ وتؤكد قيمة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم والوعي.

ولا يقتصر معرض معرض القاهرة الدولي للكتاب على بيع وشراء الكتب فحسب، بل يُعد كرنفالًا ثقافيًا واحتفاليًا لجميع أفراد الأسرة، بما يضمه من ندوات ومناقشات فكرية وحوارية، واحتفاء بالأدباء والكتاب من مختلف أنحاء العالم الذين يجتمعون على أرض مصر، إلى جانب أنشطة الطفل في جناح مخصص، والمسارح المفتوحة التي تستضيف الفرق الفنية القومية والخاصة.

