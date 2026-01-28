بحضور سفيرة رومانيا، ندوة لضيف شرف معرض القاهرة للكتاب بالقاعة الدولية (صور)

18 حجم الخط

شهدت القاعة الدولية (ضيف الشرف) بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ندوة “المنظورات الاستراتيجية وأولويات السياحة الخارجية رومانيا ومصر 120 عاما”، بحضور أوليفيا توديريان، سفيرة دولة رومانيا بالقاهرة.

رومانيا ضيف شرف معرض الكتاب

وسبق أن أكدت أوليفيا توديريان، سفيرة دولة رومانيا بالقاهرة، أن اختيار رومانيا ضيف شرف الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب يمثل شرفًا كبيرًا وتقديرًا بالغ الأهمية، مشيرة إلى أن هذا الاختيار يتزامن مع احتفال البلدين بمرور 120 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين مصر ورومانيا.

وتابعت: مشاركتنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب هي أكبر تكريم للاحتفال بالذكرى 120 على العلاقات المصرية الرومانية، ولذلك سنقيم سلسلة من الفعاليات في القاهرة وغيرها، مشيرة إلى أن برنامج رومانيا وجناحها في المعرض سيتبعان شعار مشترك في جميع معارض الكتب التي سيشاركون فيها وهو "كتب للأصدقاء".

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة. وقد اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال.

وتحل دولة رومانيا كضيف شرف الدورة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي، بينما ترفع الدورة شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، وهي المقولة التي تجسد فلسفة نجيب محفوظ وتؤكد قيمة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم والوعي.

