من 200 جنيه شهريا إلى 8 آلاف، استغاثة من أصحاب المحال بالخانكة بسبب زيادة القيمة الإيجارية

تقدم أصحاب نحو 80 محلًا تجاريًابمدينة الخانكة، في مناطق السلطان الأشرف ومجلس مدينة الخانكة ومحيط محطة القطار، باستغاثة عاجلة إلى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مطالبين بالتدخل لوقف ما وصفوه بالزيادة التعجيزية في القيمة الإيجارية للمحلات.

من 20 جنيه إلى 8000 آلاف جنيه



وأوضح أصحاب المحلات بمدينة الخانكة محافظة القليوبية أنهم يشغلون هذه الوحدات بموجب عقود قانونية مفتوحة مع مجلس المدينة، وتتراوح القيم الإيجارية الحالية ما بين 20 إلى 200 جنيه شهريًا، إلا أنهم فوجئوا بإنذارات رسمية تفيد إما بفسخ التعاقد أو رفع الإيجار ليصل إلى 8000 و9000 جنيه دفعة واحدة.



وأشاروا إلى أن هذه الزيادة تمثل قفزة تتجاوز 4000%، مؤكدين أن المحلات تعد مصدر الدخل الوحيد لعشرات الأسر، وتوفر فرص عمل لمئات الشباب، محذرين من أن تطبيق القرار بصورته الحالية قد يؤدي إلى إغلاق المحلات وتشريد العاملين بها.



وطالب المتضررون بتشكيل لجنة لإعادة تقييم القيمة الإيجارية بشكل عادل ومتدرج يراعي طبيعة المنطقة والبعد الاجتماعي، مع الحفاظ على حقوق الدولة دون الإضرار بمصادر رزق المواطنين.

وأكد مصدر مسئول أن أمر تقدير الأسعار يندرج ضمن اختصاصات الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن المسؤولين يواصلون التواصل مع الجهات المعنية في محاولة للوصول إلى حلول مناسبة توازن بين حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي للمتضررين.

