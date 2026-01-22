دار نشر توزع سبيكة ذهب يوميًا بمعرض الكتاب (فيديو)

18 حجم الخط

لفتت إحدى دور النشر الأنظار في معرض الكتاب هذا العام، حيث قررت مفاجأة جمهورها بتوزيع سبائك ذهب يوميًا خلال أيام المعرض.

وجاءت هذه المبادرة كخيار جديد للدعاية، بدلًا من التوزيع التقليدي للكتب الذي اعتاد عليه زوار الدار سنويًا.

قال عيد إبراهيم مالك، مؤسس إحدى دور النشر المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ57، إن فكرة توزيع الذهب جاءت كنوع من أنواع لفت الأنظار لجمهور المعرض.

وأوضح أن دار النشر ستقوم بتوزيع سبيكة ذهب يوميًا قد تصل إلى 10 جرامات خلال أيام المعرض.

وأضاف عيد، في تصريحاته لـ"فيتو"، أن السحب غير مرتبط بنسبة مبيعات معينة، مشيرًا إلى أن كتاب "باب رمضان" هو الأعلى مبيعًا في الشرق الأوسط.

وأكد أن السحب سيستمر حتى آخر أيام المعرض، مشيرًا إلى أن نفس الشخص يمكنه المشاركة في السحب طوال أيام المعرض دون قيود.

وأوضح عيد أن أسعار الكتب في المعرض في متناول الجميع، حيث تبدأ من 100 جنيه وتصل إلى 300 جنيه في الدار التابعة له.

فعاليات معرض الكتاب اليوم

وشهد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 57 اليوم الخميس عددًا كبيرًا من الفعاليات الثقافية، ضمن البرنامج الثقافي والفني للمعرض.

معرض الكتاب 2026.. تعرف على فعاليات اليوم

في الساعة 6 مساء كان اللقاء الفكرى بعنوان "النجيب محفوظ" شارك فيها الدكتور سعيد يقطين (المغرب) – الدكتور محمد بدوي – الدكتور معجب العدواني (السعودية).

وفي القاعة الدولية (كتاب وجوائز) عقدت ندوة الدكتور محمد بشاري (الإمارات) جائزة الشيخ زايد في فرع التنمية وبناء الدولة، مناقشة كتاب آية السيف.. نص في سياق أم ذريعة في صراع تجديد؟ رؤية الفقيه للعالم والإنسان، وتحدث فيها الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور عبد الله مبروك النجار وتديرها نشوى الحوفي، وذلك في الساعة 4 عصرًا.

وفي محور (التجارب الثقافية) تم مناقشة كتاب "الفتى الحبيب" لآل باتشينو، ويشارك في الندوة المترجمة رولا عادل رشوان، الممثل صبري فواز، السيناريست محمد هشام عبية والناقد عصام زكريا، وكان في الساعة 6 مساء.

ندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وفي قاعة كاتب وكتاب، تم مناقشة "موسوعة الأديان " للدكتور محمد الخشت، ويناقشه الدكتور حسن حماد والدكتور غيضان السيد على، وكان في الساعة 2 ظهرا، ثم تلاها ندوة بعنوان "الحركة السياسية في مصر وميلاد الجمهورية الأولى " للدكتور جمال شقرة، ويناقشه أحمد جمال والدكتور على الدين هلال ويدير الندوة الدكتور محمد أحمد مرسي، وكان في الساعة 4 عصرًا.

وتحت عنوان احتفاليات، أقيمت ندوة عن الأعمال الكاملة للدكتور شاكر عبد الحميد بمناسبة صدور أعماله الكاملة، شارك فيها الدكتور أحمد زايد والدكتور سعيد توفيق في الساعة 4 عصرًا.

واختتم الصالون الثقافي بـ مئويات، " سنوات من النشر الثقافي الراقي " شرقيات – ميريت حسني سليمان ومحمد هاشم، شارك فيها أحمد اللباد، إيهاب عبد الحميد، سارة محمد هاشم، عادل عصمت، نبيل عبد الفتاح ونجلاء كمال.

وفي الساعة 4 عصرا، أقيمت ندوة "التراث الثقافي غير المادي في عصر التحولات التكنولوجية" تحدث فيها الدكتور حسن فداوي، والدكتور طارق صالح، والدكتور عبد العزيز المسلم وتديرها الدكتورة نهلة إمام.

وفي ملتقى الإبداع – الأعمال الروائية، تم مناقشة رواية "السيمفونية الأخيرة" لأشرف العشماوي الساعة 6 مساء.

المسرح الكبير ومخيم أهلنا وناسنا بمعرض القاهرة للكتاب

وأقيم في مخيم أهلنا وناسنا على مدار اليوم عددا من العروض الفنية والورش التراثية كعرض السيرة الهلالية والطنبورة والأراجوز، وعروض فنية لفرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية، عرض لفرقة دانييلي سيبي باند وأيضا فقرات السيرك القومي.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

