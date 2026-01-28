الأربعاء 28 يناير 2026
وزيرة التضامن تلتقي رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي آنا براتس رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة والوفد المرافق لها.

وجاء ذلك بحضور دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية، والدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة. 

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة برئيسة بعثة  اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، عقب تولي مهام عملها، ومتمنية لها دوام التوفيق خلال فترة عملها، ومشيدة كذلك بجهود ألفونسو بيريز رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر السابق بالقاهرة. 

وأثنت الدكتورة مايا مرسي على التعاون الوثيق الذي حدث بين الهلال الأحمر المصري وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مواجهة العديد من الأزمات وعلى رأسها الأوضاع المأساوية التي شهدها قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية. 

وشهد اللقاء مناقشة تنسيق جهود التعاون بين الهلال الأحمر المصري واللجنة الدولية للصليب الأحمر، خاصة في ظل التعاون المستمر في إغاثة المتضررين من الأزمات والنزاعات المسلحة، والتعاون بين الهلال الأحمر المصري واللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن الاستجابة لأزمة غزة والسودان،حيث يتم المساعدة في تلبية الاحتياجات والمنقذة لحياة المتضررين في في البلدين والمساهمة في رفع المعاناة عن الأسر والأفراد المعرضين للخطر. 

وأكدت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة أن الهلال الأحمر المصري يعد أحد أكبر الشركاء الداعمين في الإغاثة الدولية لتقديم الدعم والإغاثة للمتضررين في أكثر من منطقة في الفترة السابقة والحالية بما يشمل ليبيا، أوكرانيا، السودان، وقطاع غزة، لما يتمتع به من ثقة وخبرة تمتد لأكثر من 115 عاما. 

وشددت على أن اتفاقية التعاون مع الهلال الأحمر المصري تجدد سنويا، وبموجب بروتوكول التعاون بين الجهتين، يتم تعزيز  قدرات الهلال الأحمر المصري، وفرقة من المتطوعين والعاملين، وكذلك دعم برامج إعادة الروابط العائلية،، فضلا عن توفير أحدث أدوات الإغاثة لفرق الهلال الأحمر في مواقع الأزمات. 

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون بين الهلال الأحمر المصري واللجنة الدولية للصليب الأحمر في مختلف الجهود، الإغاثية، حيث أبدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على دورها داخل الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بالمساهمة في إظهار جهود الهلال الأحمر المصري للمجتمع الدولي. 

