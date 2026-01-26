الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التضامن تحصد عددًا من المراكز المتقدمة بجوائز مصر للتميز الحكومي

وزارة التضامن الاجتماعي،
وزارة التضامن الاجتماعي، فيتو
18 حجم الخط
ads

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي  في فعالية حفل جائزة مصر للتميز الحكومى فى  دورتها الرابعة التى عقدت اليوم وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. 

وشهدت الفعالية حضور لفيف من الوزارء  والمحافظين والسفراء وأعضاء المجالس النيابية، وممثلي دولة الإمارات العربية الشقيقة والاعلاميين.

وحصدت وزارة التضامن الاجتماعى عددا من المراكز المتقدمة بجوائز مصر للتميز الحكومى فى دورتها الرابعة،  حيث فازت وزارة التضامن الاجتماعى بجوائز في فئة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية فئة مكاتب ومراكز  التأھيل الاجتماعي، ففاز بالمركز الأول مركز  التأهيل الشامل بدمياط، والمركز الثانى مكتب التأهيل الاجتماعي بحلوان والمركز الثالث مكتب  التاهيل الاجتماعى باخميم سوهاج.



ومن جانبها حرصت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي على تقديم التهنئة للعاملين بوزارة التضامن الاجتماعي الذين نجحوا في حصد جوائز مصر للتميز الحكومى فى دورتها الرابعة، تقديرًا لجهودهم وعطائهم المتواصل  في أداء مهام العمل وبما  يسهم في تحقيق التميز والارتقاء بمستوى العمل، كما يمثل حافزًا لمواصلة العطاء وبذل المزيد من الجهد.

جدير بالذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومى تهدف إلى تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين وعلى مستوى المؤسسات الحكومية فى إطار الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة، وذلك للمساهمة فى تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وتعد هذه هى النسخة الرابعة  للجائزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي جائزة مصر للتميز الحكومي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وزارة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

وحدات التضامن بالجامعات تنظم الملتقى الثاني للمتطوعين بالوادي الجديد

وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة

الزملوط يشهد ختام ملتقى متطوعي وحدات التضامن بمشاركة 20 جامعة

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التضامن ودار الإفتاء المصرية
ads

الأكثر قراءة

لتوطين صناعة الأجهزة التعويضية، مستجدات مشروع إنشاء سبعة مراكز للتجميع

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في الهرم

تراجع سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026

زغلول صيام يكتب: هل ينصف وزير الشباب والرياضة شابا مصريا؟!

جامعتا الإسكندرية والألمانية بالقاهرة تشاركان في مشروع أوروبي لإدارة المخلفات

7680 جنيها زيادة في سعر الجنيه الذهب خلال يناير 2026

من شجر الدر لأم كلثوم، مصلحة سك العملة توثق التاريخ المصري بمعرض الكتاب (صور)

ترقب لإعلان نتيجة صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والتعليم تكشف الموقف

خدمات

المزيد

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

أسعار الرمل بأسواق مواد البناء اليوم الإثنين 26 يناير 2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الإثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بالاستقرار المالي

"حكماء المسلمين" يواجه تحديات الحداثية للتفسير القرآني بمعرض الكتاب

الأزهر للفتوى: صيام النصف الثاني من شهر شعبان جائز فقط في هذه الحالات

المزيد
الجريدة الرسمية