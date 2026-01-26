التضامن تحصد عددًا من المراكز المتقدمة بجوائز مصر للتميز الحكومي

18 حجم الخط

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعالية حفل جائزة مصر للتميز الحكومى فى دورتها الرابعة التى عقدت اليوم وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وشهدت الفعالية حضور لفيف من الوزارء والمحافظين والسفراء وأعضاء المجالس النيابية، وممثلي دولة الإمارات العربية الشقيقة والاعلاميين.

وحصدت وزارة التضامن الاجتماعى عددا من المراكز المتقدمة بجوائز مصر للتميز الحكومى فى دورتها الرابعة، حيث فازت وزارة التضامن الاجتماعى بجوائز في فئة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية فئة مكاتب ومراكز التأھيل الاجتماعي، ففاز بالمركز الأول مركز التأهيل الشامل بدمياط، والمركز الثانى مكتب التأهيل الاجتماعي بحلوان والمركز الثالث مكتب التاهيل الاجتماعى باخميم سوهاج.





ومن جانبها حرصت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي على تقديم التهنئة للعاملين بوزارة التضامن الاجتماعي الذين نجحوا في حصد جوائز مصر للتميز الحكومى فى دورتها الرابعة، تقديرًا لجهودهم وعطائهم المتواصل في أداء مهام العمل وبما يسهم في تحقيق التميز والارتقاء بمستوى العمل، كما يمثل حافزًا لمواصلة العطاء وبذل المزيد من الجهد.

جدير بالذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومى تهدف إلى تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين وعلى مستوى المؤسسات الحكومية فى إطار الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة، وذلك للمساهمة فى تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وتعد هذه هى النسخة الرابعة للجائزة.

