الأربعاء 28 يناير 2026
أخبار مصر

موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لـ 7576 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر

المهندس حاتم نبيل
المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد ومكان خوض الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل (7576) وظيفة معلم مساعد قرآن كريم للمراحل التعليمية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي) بالأزهر الشريف، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية

موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 7576 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر

وأوضح الجهاز أن الامتحانات الإلكترونية ستُعقد خلال الفترة من 2 إلى 16 فبراير 2026، وفقًا للمواعيد التي يتم تحديدها لكل متقدم والمُعلنة على صفحة الاستعلام بالموقع.

وكان الجهاز قد أعلن عن هذه المسابقة في 28 أغسطس 2025، وتم فتح باب التقديم خلال الفترة من 14 إلى 27 سبتمبر 2025.

وأهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمين الالتزام بكافة التعليمات والإرشادات الواردة على موقع بوابة الوظائف الحكومية، ومتابعة الموقع لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالامتحانات.

وفي سياق أخر أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية: 

نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف

وأوضح الجهاز أن الاستعلام عن النتيجة متاح باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل على موقع البوابة، كما سيتم إتاحة التظلم بدءا من الغد ولمدة أسبوعين.

وكان الجهاز أعلن عن هذه المسابقة في 15 سبتمبر 2025، وتم فتح باب التقديم خلال الفترة من 1 إلى 14 أكتوبر 2025.

