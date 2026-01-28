تعاون دولي ومحلي، جامعة دمنهور توقع حزمة اتفاقيات استراتيجية لتعزيز ريادتها

18 حجم الخط

​شهد مجلس جامعة دمنهور، برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، مراسم توقيع الاتفاقيات الدولية والمحلية ضمن أجندة الاجتماع المجلس، لتعلن جامعة دمنهور عن مرحلة جديدة من الانفتاح الأكاديمي والبحثي في خطوة استراتيجية، حيث وقعت جامعة دمنهور اتفاقية تعاون مع جامعة طوكيو للعلوم باليابان، تهدف إلي إطلاق برامج تبادل لأعضاء هيئة التدريس والطلاب بين الطرفين، والتخطيط لتنفيذ مشروعات بحثية ومؤتمرات دولية مشتركة، وتبادل المنشورات والمعلومات الأكاديمية لتعزيز الأنشطة العلمية.

​وأكد "رئيس جامعة دمنهور" أن هذه الاتفاقية تعد خطوة محورية نحو منح الباحثين آفاقًا عالمية، مثمنًا نجاح نموذج الشراكة التعليمية بين مصر واليابان.

​الشراكة بين "دمنهور الحكومية" و"دمنهور الأهلية"

واوضح ان ذلك يأتي ​تجسيدًا لرؤية الدولة في تكامل المؤسسات التعليمية، تم توقيع بروتوكول تعاون شامل بين جامعة دمنهور (الأم) وجامعة دمنهور الأهلية، يتضمن إتاحة كافة المدرجات، المعامل، والإمكانات المادية بجامعة دمنهور لطلاب الجامعة الأهلية، وإمداد الجامعة الأهلية بنخبة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين لضمان جودة العملية التعليمية.

​خارطة تعاون دولية ومحلية واسعة

واشار الى انه ​لم يتوقف قطار التوقيعات عند اليابان، بل وافق المجلس على حزمة بروتوكولات واتفاقيات أخرى شملت اتفاقية تفاهم مع أكاديمية العلوم الزراعية الصناعية بالصين (بكين)، ومذكرة تفاهم بين صيدلة دمنهور وصيدلة جامعة "برنو"، العمل علي تجديد اتفاقيات التنقل الدولي للطلاب (KA131 وKA171)، وبروتوكول مع جامعة هليوبوليس، وموافقة مبدئية على التعاون مع شركة مياه البحيرة.

