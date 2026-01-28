محافظ الشرقية يصدر كتابًا دوريًا لرفع درجة الاستعداد بمناسبة شهر رمضان

18 حجم الخط

أصدر المهندس حازم الأشمونى، محافظ الشرقية، الكتاب الدوري رقم ٢ لسنة ٢٠٢٦، برفع درجة الإستعداد القصوى بالقطاعات الخدمية والتنفيذية بنطاق دائرة المحافظة، استعدادًا لإستقبال شهر رمضان المبارك، وحرصًا على توفير كافة أنواع السلع الأساسية والغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وفى متناول الجميع مراعاة للبعدالإجتماعي للمواطنين ومحدودي الدخل.

التاكيد على المديريات الخدمية والهيئات والشركات باحكام الرقابة

وأكد محافظ الشرقية على مديري المديريات الخدمية، والهيئات،والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وكافة الجهات المعنية بالإلتزام بتفعيل دور غرف العمليات المركزية بالمراكز والمدن والأحياء، ومديريات الخدمات والشركات والهيئات لمتابعة أي تطورات لو أزمات في نقص السلع الاستراتيجية، مع تواجد جميع القيادات في مواقعها بكافة الأجهزة بالتبادل، للتعامل مع أي ازمات طارئة من أحداث خلال الشهر الفضيل، بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، وكافة العناصر الأمنية، وإخطار المحافظة أولًا بأول بكافة الأحداث.

تنفيذ كافة الاجراءات المقررة خلال رمضان

كما وجّه المحافظ الجهاز التنفيذي بضرورة تنفيذ التعليمات الواردة بالكتاب الدوري بدقة وحزم داخل نطاق كل مركز ومدينة وحي، اعتبارًا من تاريخه، مع الإستمرار في المتابعة الدورية لضمان تنفيذ كافة الإجراءات المقررة خلال شهر رمضان المبارك،

اقامة منافذ اهلا رمضان

وقال على راس الاجراءات إقامة منافذ ومعارض ( أهلا رمضان) لتوفير جميع أنواع السلع الأساسية واللحوم والأسماك والدواجن بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالشرقية والشركة القابضة للصناعات الغذائية بالمناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجا بأسعار مناسبة وبجودة عالية مراعاة للبعد الإجتماعي للمواطنين ومحدودي الدخل طوال شهر رمضان المعظم.

اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين

واشار الى ضرورة تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومصادر إنتاجها ومدى مطابقتها للمواصفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المحالفين.

تواجد الرقابة التموينية على كافة المطاحن والمخابز

وشدد على تواجد الرقابة التموينية على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والتأكيد على توافر كميات الدقيق اللازمة للمخابز لإنتاج الخبز المدعم لتلبية احتياجات المواطنين والتأكد من توافر اسطوانات البوتاجاز بالأسعار المقررة ومنع قيام بعض التجار باحتكار بيع اسطوانات البوتاجاز بنطاق المحافظة مع إستمرار متابعة أعمال النظافة بالشوارع والأماكن العامة والتعامل فورًا مع أى تجمعات للمخلفات ورفع كافة الإشغالات والباعة الجائلين من كافة الشوارع والميادين العامة.

تنسيق كامل بين الإدارات الفرعية للمواقف والمرور

وطالب المحافظ بضرورة التنسيق مع الإدارات الفرعية للمواقف للعمل على تقديم خدمة مميزة لنقل الركاب بصورة منتظمة على مدار اليوم طوال أيام الشهر الكریم والتنسيق مع إدارة المرور لضمان تحقيق السيولة المرورية خاصة في ساعات الذروة لمنع أي اختناقات مرورية قد تحدث.

التنسيق بين الطب البيطرى والصحة

وايضا التنسيق الكامل مع مديرية الشئون الصحية ومديرية الطب البيطري ومباحث التموين لتكثيف الحملات المرورية والمتابعة المستمرة على جميع الأسواق ومنافذ بيع اللحوم وكافة الأنشطة التجارية والغذائية للتأكد من جودة السلع المعروضة ومن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي والإعلان عن الأسعار وبيعها بالأسعار المعلن عنها.

تنظيم سوق اليوم الواحد

اكد المحافظ ضرورة استمرار تنظيم "سوق اليوم الواحد" والعمل على التوسع فيه بحيث يتم تغطية أكبر عدد من المناطق بالمحافظة مع التنسيق مع منظمات المجتمع المدني وكافة الجمعيات الأهلية للقيام بأعمال الخير خلال شهر رمضان المعظم وتقديم كافه أوجه الدعم لمستحقيه من الأسر الأولى بالرعاية ومراجعة موائد الرحمن تنسيقًا مع الجهات المعنية.

مواجهة اى ظروف طارئة

وقال ذلك مع ضرورة التنسيق الكامل بين المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات لمواجهة كافة المشكلات التي قد تطرأ واتخاذ ما يلزم بشأنها وإبلاغ مركز السيطرة والطوارئ بديوان عام المحافظة فور وقوع أية أحداث طارئة ورفع درجة الاستعداد بجميع المرافق والهيئات الخدمية على مدار الـ ٢٤ ساعة يوميًا لمواجهة أية ظروف طارئة في قطاعات (مياه الشرب - الكهرباء - الصرف الصحي - الغاز - النظافة) طوال الشهر الكريم وتشكيل غرف عمليات فرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورًا.

