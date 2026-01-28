وكيل التموين بالشرقية: الانتهاء من إقامة 23 معرض أهلا رمضان

18 حجم الخط

أكد المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بـ محافظة الشرقية أنه تم الانتهاء من رفع درجة الاستعداد لشهر رمضان المعظم من خلال تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وغرف عمليات فرعية بالإدارات التموينية لتلقى شكاوى المواطنين وتوجيه حملات فورية لمحل الشكوى واتخاذ اللازم نحو المخالفين..

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أنه تم الانتهاء من إقامة معارض أهلا رمضان بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة بواقع ٢٣ معرضًا وجار تجهيز معارض أخرى بباقي مراكز المحافظة.

توجيهات الرئيس السيسي

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع فى إقامة معارض " أهلا رمضان" ليستفيد منها كل المواطنين فى جميع المحافظات وتزويدها بالسلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين والذى أكد على إقامتها الدكتور شريف فاروق وزير التموين.

الأشمونى: تخصيص ركن ثابت لأهلًا رمضان داخل معارض سوق اليوم الواحد

كان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قد أعلن عن إقامة معارض " أهلا رمضان" بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتزويدها بكميات كافة من السلع الأساسية من الخضروات والفاكهة والدقيق والخبز واللحوم والدواجن وياميش رمضان وبأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أنه سيتم تخصيص ركن ثابت لأهلًا رمضان داخل معارض سوق "اليوم الواحد" لزيادة نسبة الاستهلاك وارتفاع معدلات الشراء تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

التنسيق بين رؤساء المراكز والتموين

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية بسرعة الإنتهاء من إقامة معرض أهلًا رمضان بمختلف المراكز والمدن والأحياء تيسيرًا على المواطنين لسد احتياجاتهم من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.