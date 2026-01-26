تموين الشرقية يحرر 786 محضرًا لأصحاب مخابز ومحال تجارية مخالفة

18 حجم الخط

أكد المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية أن الأجهزة الرقابية بالمديرية قامت بشن حملات تفتيشية مكثفة على المخابز والأنشطة التجارية بنطاق المحافظة خلال الفترة من ١٨ يناير ٢٠٢٦م إلى٢٥ يناير ٢٠٢٦.

تحرير 786 محضرا تموينيا متنوعا

وأسفرت تلك الحملات والجهود، عن تحرير ٧٨٦ محضرًا تموينيًا متنوعًا حيث تم تحرير ٥٤١ محضرًا حيال أصحاب المخابز البلدية والسياحية والمطاحن لقيام أصحابها بمخالفات متنوعة، منها إنتاج خبر ناقص في الوزن، إنتاج خبز مخالف للاشتراطات والمواصفات التموينية، توقف المخبز عن الإنتاج بدون عذر، وضبط مخابز تعمل بدون ترخيص.

تحرير 245 محضرا للمحال التجارية

بالإضافة إلى تحرير ٢٤٥ محضرا حيال أصحاب المحال التجارية أثناء حملات تفتيشية للتأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة للبيع امام المواطنين لضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من ابتزاز التجار.

المهندس محافظ الشرقية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها قائلًا: لن أسمح بالمساس بحقوق المواطنين، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين وتطبيق الاجراءات القانونية على الجميع.

خطة شاملة لضبط الاسواق

وأشار المحافظ أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لضبط الأسواق وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقوانين التموينية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

