تموين الشرقية يضبط 6 أطنان سلع غذائية مجهولة

شنت الإدارة العامة للرقابة التموينية والتجارة الداخلية بمراكز محافظة الشرقية  حملات ليلية مكثفة على دائرة مركز ومدينة أبوحماد لضبط الأسواق وخاصة السلع الاستراتيجية التي تمس احتياجات المواطنين وأسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير،

تموين الشرقية تضبط 6 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر

  المهندس السيد حرز الله وكيل الوزارة 

اكد ذلك المهندس السيد حرز الله  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية  بمحافظة الشرقية واضاف انه تم ضبط  320 كجم دواجن مجمدة داخل ثلاجة لحوم و 100 كجم مستردة و 2طن عسل أسود و250 كجم طحينة بيضاء و280 كجم حلاوة طحينية 150 كجم رنجة و30 كجم سمك ماكريل مستورد وبلغ إجمالي المضبوطات 3.16 طن سلع غذائية تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

جانب من المضبوطات بتموين الشرقية - فيتو 
جانب من المضبوطات بتموين الشرقية

حملات بمركز ومدينة أبو حماد  

وأوضح وكيل الوزارة ان الإدارة العامة للتجارة الداخلية قامت بحملات رقابية ليلية مكثفة على مركز أبوحماد والمناطق التابعة له ومركز الزقازيق، برئاسة أحمد القواشتي مدير عام التجارة الداخلية،أسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من الزيوت والمستلزمات الصناعية  مجهولة المصدر، تضمنت: 48 جركن زيت معدات هيدروليك، 19 فلتر هواء لمركبات مختلفة، 2 طن بكر خيط، و160 متر مربع سيراميك كيلوباترا فرز أول، وتم التحفظ على المضبوطات لحين عرضها على النيابة العامة.

جانب من المضبوطات بتموين الشرقية - فيتو 
جانب من المضبوطات بتموين الشرقية 

حملات تموينية رقابية بمركز بلبيس 

كما شنت إدارة  تموين بلبيس حملة  برئاسة المهندس حسين الربع مدير إدارة تموين بلبيس، حملة رقابية على الأسواق والمخازن بالمدينة، وأسفرت عن ضبط مخزن مواد غذائية، تم التحفظ على 320 كجم زيوت مجهولة المصدروعلى 200 كجم سمنة نباتية مجهولة المصدر.

التصدي لكل صور الغش التجارى  

 والمح وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية الى استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمخازن لضبط الخارجين عن القانون، والتصدي لكل صور الغش التجاري، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول السلع الأساسية الآمنة والمطابقة للمواصفات ياتي ذلك في إطار توجيهات  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية. 

احتياجات المواطنين التجارة الداخلية مرمز ابوحماد مركز بلبيس حملات مكثفة المهندس السيد حرزالله وكيل وزارة التموين محافظةالشرقية

