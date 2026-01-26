تموين الشرقية تضبط 6 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر

18 حجم الخط

أكد المهندس السيد حرز الله استمرار الحملات الرقابية المكثفة على جميع مراكز المحافظة، لضمان سلامة السلع وحماية حقوق المواطنين والحفاظ على مقدرات الدعم التي تقدمها الدولة، حيث تم ضبط علف مجهول المصدر في أبوحماد والزقازيق، مشيرا إلى أن المهندس مصطفى الشحات رئيس قطاع تموين وسط الشرقية قد شن حملتين رقابيتين مكثفتين لضبط المخالفات التموينية وحماية المواطنين من جشع التجار.

ضبط 3 أطنان خليط وزوائد في مخازن الأعلاف بأبوحماد

وأسفرت الحملات عن ضبط 3 أطنان خليط زوائد وعلف مجهول المصدر في مخازن محلات تجارة الأعلاف، بمركز ومدينة ابوحماد بالإضافة إلى 400 كجم علف مواشي تسمين 16٪ في محل تجارة مواد غذائية، و37 عبوة أقراص طاردة للناموس في محل بقالة. تم مصادرة المضبوطات لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط مخللات في مصنع لإنتاج المواد الغذائية

خلال الحملات تم ضبط 3 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر تشمل حلاوة طحينية، سكر، عسل، طحينة، ومخللات في مصنع لإنتاج المواد الغذائية ومطعم، بالإضافة إلى 28 جردل مخللات طبيعية مجهولة المصدر في المخزن التابع للمطعم. جميع المضبوطات تم التحفظ عليها لحين اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزير التموين والتجارة الداخلية

ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، باستمرار الحملات التموينية لضبط السوق ومنع البيع للسلف مجهولة المصدر أو بيعها بأعلى من الأسعار الاسترشادية.

