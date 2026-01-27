محافظ الإسماعيلية يناقش جهود رفع كفاءة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي

18 حجم الخط

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وعرض مقترحات الحلول العاجلة لمشكلات مياه الشرب المزمنة وتوفير حياة كريمة للمواطن الإسماعيلي، وذلك بالقاعة الرئيسية بديوان عام محافظة الإسماعيلية الجديد.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

.وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة، المهندسة مروة المدني رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية، المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل، وعدد من وكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن، والجهات المعنية بالاجتماع.

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

.وخلال الاجتماع، استمع المحافظ إلى عرض تقديمي حول المشروعات والحلول الفنية المتكاملة الهادفة إلى تطوير ورفع كفاءة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم البنية التحتية.

كما تم عرض ومناقشة احتياجات محافظة الإسماعيلية من مياه الشرب بكافة المراكز والمدن، الموقف التنفيذي لمحطات مياه الشرب القائمة بالمحافظة (إجمالي عدد المحطات، إجمالي الطاقة التصميمية، إجمالي الطاقة الفعلية، إجمالي أطوال شبكات المياه، إجمالي عدد روافع المياه)، وموقف المناطق الأكثر احتياجًا لمياه الشرب (الأماكن المتضررة، نوع المشكلة، الحلول الدائمة، والحلول العاجلة).

إجراءات المحافظة لحل مشكلات مياه الشرب والصرف

وأكد محافظ الإسماعيلية على أنه خلال السنة الماضية اتخذت المحافظة بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي خطوات ملموسة نحو إنهاء بعض مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي على سبيل المثال بمركزي القصاصين والتل الكبير، وجاري العمل على حل باقي المشكلات بتلك المراكز لإنهاء معاناة المواطنين موجهًا بضرورة العمل على سرعة حل كافة المشكلات المتعلقة بتوفير مياه الشرب النقية بكافة أرجاء المحافظة، من خلال تضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية، وبالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات الشريكة والمجتمع المدني، لتوفير كوب مياه نظيف لكل مواطني الإسماعيلية.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بالتعاون المثمر والبناء للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية والجهاز التنفيذي بالمحافظة؛ من أجل العمل على حل مشكلات مياه الشرب المزمنة بالمحافظة وتوفير حياة كريمة للمواطن الإسماعيلي.

كما وجه محافظ الإسماعيلية بضرورة التنسيق بين مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة ومديرية الري بالإسماعيلية بالتنسيق أثناء أعمال تطوير ورفع كفاءة المحطات وتدبيش الترع وتغيير المواسير القديمة بمشروعات الرصف القائمة بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.